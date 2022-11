Samahara Lobatón revela que habla con psicóloga ante berrinches de su hija: “No grito, no pego”

Samahara Lobatón suele compartir todos los detalles sobre la crianza de su hija a través de las redes sociales y esta vez no fue la excepción. Ahora, la influencer recurrió a sus historias de Instagram para dar a conocer que consulta con una profesional para saber cómo reaccionar ante los berrinches de su pequeña.

“Ahí donde la ven hace unos bravos…; pero somos consientes de la etapa que atraviesa. Hablamos bastante con una psicóloga infantil y llevamos charlas en el nido. Yo la acompaño en su frustración e intento que me exprese. No grito, no pego; yo hablo mucho con ella”, expresó la hija de Melissa Klug.