Rodrigo González revela que John Kelvin le llevó un regalo: “Me negué, no me sentiría orgulloso”

Rodrigo González no pasa a John Kelvin. El conductor de televisión es una de las figuras que más ha criticado al cantante de cumbia por haber agredido a su expareja Dalia Durán. Hace unos días, lo entrevistó en el set del programa “Amor y fuego” y ambos protagonizaron un tenso momento. Sin embargo, después de la entrevista, el artista se le acercó para darle unos regalos.

Según el presentador de Willax TV, no aceptó recibir las carteras y bolsos fabricados por la empresa de John Kelvin. “Terminó el show, me ofreció regalarme los bolsos, maletines y todo lo que habían hecho, a lo que me negué y me dijo que lo hicieron los internos. Sí, mándale, saludos a los internos, le dije, pero yo no voy a andar por la vida con un maletín que tiene tus iniciales porque no me sentiría orgulloso. Gracias, pero aprovéchalo y véndelo”, expresó el popular ‘Peluchín’.