Mayimbú se pronuncia tras ser despedido por el Chino Risas: “Diré las cosas como son”

Mayimbú es uno de los cómicos ambulantes más populares de todo el Perú. Tras su paso por “Bienvenida la tarde”, él obtuvo gran fama y se convirtió en un personaje muy querido por el público. Luego permaneció alejado de la televisión y, años después, continuó laborando en las calles, hasta llegar a formar parte del elenco de Alcy Nivim Pacheco, el Chino Risas.

Sin embargo, durante una transmisión por Instagram, Nivim Pacheco confirmó que despidió a José Luis Mendoza Páucar, nombre original del singular artista. Ante ello, este último realizó otro en vivo en el que expresó lo apenado que estaba por este suceso.

“Sé que la gente me va a extrañar mucho. Yo sé que la gente me va a decir: ‘¿Dónde está Mayimbú?, ¿qué fue de la vida de Mayimbú?’. Cuando la gente me extrañe, yo estaré por ahí, trabajando, demostrando lo que he aprendido del Chino, demostrando en todos los lugares”, manifestó.

“Quiero (agradecerle) al Chino Risas. Me retiro del elenco (...) Lo que pasa es que a veces (...) diré las cosas como son, como yo paraba solo en la calle, no tenía quien me aconseje . Siempre he sido rebelde. A veces cuando me hacen algo, no me calmo, exploto, reniego ”, agregó.

¿Por qué el Chino Risas despidió a Mayimbú?

El Chino Risas explicó que decidió no trabajar más con Mayimbú debido a que el cómico le ocasionó muchos problemas que eran continuos.

“Sí, señores, ya boté a Mayimbú. Le he dicho: ‘Muchas gracias, gordito, por darme cólera todo este año. Gracias por hacerme estresar todos estos meses’, y lo he despedido. Él pensaba que era broma y ya se enteró de que es verdad”, expresó.