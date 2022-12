Durante la preventa de América TV, María Pía Copello confirmó que conducirá un programa matutino junto a Carlos Vílchez el 2023. Esta noticia generó todo un revuelo en las redes sociales, sobre todo porque ahora el canal ahora está transmitiendo la telenovela “Rubí” y muchos ruegan para que no sea interrumpida.

Debido a que las críticas aún no se detienen, la conductora de televisión decidió responderles a los haters, pero lo hizo con el singular estilo que la caracteriza: utilizando su gran sentido del humor.

En una reciente publicación en Instagram, María Pía Copello escribió “No se pierdan el final del video. Seguimos en su sección: ‘Novelas de hace 20 años que quieren ver justo en el horario de mi programa en el 2023′. Un poquito largo el nombre ¿Cuál será la próxima? Corren las apuestas”.

Junto a dicho post, la animadora, quien también estuvo al frente de la conducción de “Esto es guerra” compartió un video en el que aparecía caracterizada como la protagonista de “La usurpadora” y decía “Piden y piden más novelas. Son solo los haters, quién quiere ver novelas de hace 20 años . Iré por la señal de América este 2023. Nadie me detendrá, así tenga que hacer mil novelas más”.

María Pía y Carlos Vílchez serán compañeros de conducción

María Pía Copello se mostró muy emocionada al dar a conocer que, por primera vez, trabajará en la conducción al lado de Carlos Vílchez.

“No (he trabajado con él), pero nos llevamos superbien. Ha habido bastante química cuando he visitado sus programas. Siempre ha habido una bonita relación. Yo le festejo todo a Carlos. Es muy gracioso… A mí me encanta el humor y eso hay que tratar de llevar a los hogares”, mencionó.