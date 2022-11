Meses atrás, Luciana Fuster exhibió sus deseos de convertirse en la sucesora de Alessia Rovegno en el Miss Perú 2023. Incluso, la organizadora del certamen de belleza, Jessica Newton, le brindó su total apoyo en más de una ocasión y dijo considerarla una muy buena candidata para dejar en alto el nombre del país.

A pocas semanas de conocer quiénes serán las candidatas al certamen del año entrante, la madre de Cassandra Sánchez contó a “América hoy” que la integrante de “Esto es guerra” se acercó a conversar con ella para develarle que ella cree tener lo necesario para convertirse en la siguiente Miss Perú.

PUEDES VER: Luciana Fuster se pronunció sobre su preparación para competir en el Miss Perú

¿Luciana Fuster suplantará a Alessia Rovegno?

Según relató la empresaria a un reportero del programa de espectáculos, la pareja de ‘Pato’ Parodi se muestra optimista por ser una de las aspirantes del Miss Perú y percibe cercana la posibilidad de llevarse la ansiada corona.

“Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría, sí, verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’ , así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona”, expresó la ‘Newton’.

¿Flavia Laos podría tentar la corona del Miss Perú?

En otro momento de la conversación, Jessica Newton fue consultada sobre si ve atributos en Flavia Laos para ser aspirante al Miss Perú, dejando entrever que no la tendría mapeada entre sus posibles fichajes.

“Me parece guapa, pero nunca la he visto personalmente”, acotó la suegra de Deyvis Orosco.