Jessica Newton descarta ser amiga de Magaly: “Nadie puede vivir feliz atacando a los demás”

Jessica Newton habló sobre las constantes críticas que Magaly Medina lanzó contra su familia y descartó la posibilidad de reamistarse con la figura del canal 9, pese a que antes eran muy amigas.

Tras el ampay que emitió el programa “Magaly TV: la firme” sobre la presencia de su yerno, el cantante Deyvis Orosco, en un sauna por más de 11 horas, la directora del Miss Perú marcó su distancia de Medina porque, según dijo, no compartirían los mismos valores.

¿Jessica se olvidó de Magaly?

Jessica Newton restó importancia a los comentarios de Magaly Medina y afirmó que ahora está enfocada en su nieto, quien nació fruto de la relación de Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco.

“La verdad, que tan agradecida y feliz por todos en la familia, pero sobre todo por mi nieto, que me tiene totalmente loca y veo la vida desde otro punto de vista, con tanto amor y energía nueva”, inició diciendo Newton. Manifestó también que no desea entrar en alguna nueva polémica con Medina.

“Después de la pandemia y del nacimiento de mi nieto, soy una mujer que mira la vida desde una perspectiva totalmente diferente. No perdería mi tiempo peleando con nadie ”, acotó en entrevista a Trome.

Jessica: “Perdono, pero no olvido”

Jessica Newton aclaró que ha perdonado a Magaly por las constantes polémicas en el pasado. No obstante, aclaró que no olvida los hechos y dejó entrever que no comparte los mismos valores que la presentadora.

“Es que todo el mundo debería perdonar. Nadie puede vivir culpando a los demás, nadie puede vivir feliz atacando a los demás. Es una carga demasiado pesada, es algo que no te permite ser feliz, yo voy ligera, pero perdonar no es olvidar”, expresó.