Jazmín Pinedo reveló la razón por la que no denunció a acosadora pese a conocer su identidad

Jazmín Pinedo lamentó la situación que está viviendo Johanna San Miguel, quien el último 27 de noviembre expuso, mediante su cuenta de Facebook, que un sujeto la estaba acosando en sus plataformas sociales. Desde luego, la ‘Chinita’ no fue ajena a este hecho y se pronunció en “Más espectáculos” para solidarizarse con el caso de su colega.

Tras emitir un informe contando datos sobre la denuncia pública que realizó la ‘Mamá leona’ y condenar este tipo de acciones por parte de extraños que buscan perturbar la tranquilidad de algunas personas, la presentadora se dispuso a relatar una situación similar que vivió tiempo atrás.

“Nadie tiene que soportar este tipo de situaciones, mucho menos a través de un cobarde. Nadie tiene derecho a interrumpir la vida o tranquilidad de alguien de esta manera y de ofenderte constantemente”, refirió la exmodelo.

Jazmín Pinedo explica por qué no denunció a acosadora

Jazmín Pinedo narró que años atrás también fue víctima de acoso y, al descubrir la identidad de la persona que la difamaba, quiso tomar acciones legales. No obstante, desistió de esta posibilidad debido a que la madre de la joven le suplicó que no lo hiciera.

“Hace tres años, denuncié que era acosada por una jovencita que no medía consecuencias, que me difamaba constantemente por las redes sociales”, dijo en un inicio la exvengadora.

“Tres años y medio después, logro encontrar a esta chica. Su mamá me ruega que no ponga la denuncia. Yo siendo mamá, entiendo la posición. La mamá me prometió que eso no volvería a pasar y sí, la verdad, hasta ahora se está cumpliendo y en el momento que no se cumpla, procederé con las acciones legales que al final siempre es lo mejor”, agregó la ‘Chinita’.

La denuncia de Johanna San Miguel en redes sociales

Hace algunos días, Johanna San Miguel recurrió a sus plataformas sociales para denunciar que un individuo le estaba enviando sugerentes mensajes que la incomodaban. Ella hizo público el nombre del sujeto en cuestión y recordó a sus seguidores que no debían pasar por alto este tipo de situaciones.

“Este sujeto, a quien veo que es padre de familia, no para de insinuar asquerosidad y media hacia mi persona e intentar denigrarme (…) Ninguna de nosotras debemos aguantar ese tipo de comentarios. (…) Miedo es lo último que te tengo, ¡MACHISTA!”, se lee en el mensaje de la también actriz.