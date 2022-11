‘Zorro’ Zupe: ¿por qué Ricardo Zúñiga terminó en prisión en el 2018?

Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro’ Zupe es uno de los personajes más polémicos de la farándula peruana por sus ácidos comentarios sobre diversas figuras de la televisión peruana. En el 2016, el presentador de espectáculos recibió una denuncia del futbolista Carlos Zambrano y tiempo después terminó en prisión .

¿Por qué El ‘Zorro’ Zupe terminó en prisión?

La polémica comenzó cuando el ‘Zorro’ Supe contó en “El valor de la verdad” que el futbolista Carlos Zambrano lo invitó a Alemania, mientras él jugaba para un equipo extranjero.

“Chateando así, me envió mi carta de invitación y ya. Me dijo para ir a Alemania . Yo nunca había ido, entonces estábamos hablando de sitios a los que nunca habíamos ido”, aseguró el panelista de espectáculos.

Tras esa afirmación, Ricardo Zuñiga deslizó la posibilidad de que el deportista tenía interés en conocerlo o de que le presente a alguna chica del espectáculo. ”Posiblemente, no lo descarto (que le presente a alguien). Nunca me dio nombres, nunca me dijo: ‘Vente con una amiga’”, expresó.

Las declaraciones no fueron del agrado de Carlos Zambrano, por lo que inmediatamente denunció a Zupe por el delito de difamación. El proceso judicial salió a favor del futbolista peruano y se condenó a Ricardo Zuñiga a prisión preventiva.

¿Cuánto tiempo pasó el ‘Zorro’ Zupe en prisión?

En la sentencia oficial, se precisó que Ricardo Zúñiga fue condenado a dos meses de prisión efectiva, los cuales iniciaron el 12 de febrero y finalizaron el 11 de abril de 2018.

“Ricardo Zúñiga Peña es condenado por la comisión del delito contra el honor, difamación agravada, en agravio de Carlos Augusto Zambrano, imponiéndole dos meses de pena privativa de libertad efectiva ”, se lee en el documento legal.

Ricardo Zúñiga fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial hacia Ancón II, pabellón de reos primarios. Además, se le ordenó a pagar una reparación a favor del tesoro público.

“Así mismo, 120 días de multa, a razón de 3 soles por día de multa, ascendiendo a 360 soles a favor del tesoro público”, específica la sentencia contra el ‘Zorro’ Zupe.