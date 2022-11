Paula Arias descarta que Son Tentación se desintegre y niega que Eduardo Rabanal sea el manager

“Amor y fuego” deslizó que Eduardo Rabanal era el nuevo manager de Son Tentación. En la edición del 28 de noviembre del programa, se mostró un informe en el cual quedó demostrado que el exfutbolista está trabajando junto a Paula Arias.

La producción del espacio de Willax se puso en contacto con la orquesta para cotizar sus precios, sin embargo, se llevaron una gran sorpresa cuando la pareja de la salsera fue quien contestó la llamada.

“Nosotros cobramos por hora 15.000 soles, implica la orquesta completa, las cinco cantantes, más un animador, no implica sonido ni escenario” , dijo.

Tras ello, se corrió el rumor de que una posible desintegración de Son Tentación, debido al descontento de las integrantes.

Paula Arias se pronuncia sobre supuesta desintegración de Son Tentación

Ante estas especulaciones, Paula Arias se mostró indignada y aclaró que Son Tentación seguirá adelante y no se desintegrará. Asimismo, negó que Eduardo Rabanal sea el nuevo manager de la orquesta.

“Yo soy la dueña. Solo tuve un manager y por algo ya no lo tengo. Así que, por favor, la única dueña en decisiones y contratos soy yo, no hay nadie más (...) él es deportista, él está en lo suyo y yo en lo mío. Él no tiene por qué involucrarse (en la orquesta)” , mencionó para “América hoy”.

“Nunca ha habido ese tipo de especulaciones (sobre la desintegración del grupo)”, sostuvo, y aseguró que hay alguien detrás que estaría corriendo ese rumor para perjudicarla.

Paula Arias anuncia que hará conferencia de prensa para aclarar rumores

Asimismo, Paula Arias dijo que hará una conferencia de prensa para hablar sobre los rumores que se han desatado en torno a Son Tentación, y aseguró que sabe la identidad de la persona que está tratando de perjudicar su agrupación y su relación.