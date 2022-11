Jessica Newton se pronuncia sobre ampay de Deyvis Orosco en sauna por 11 horas

Jessica Newton finalmente habló acerca del ampay de Deyvis Orosco que lanzó Magaly Medina el último 7 de noviembre. Como se recuerda, el líder de Grupo Néctar fue captado al salir de un sauna a las 3.00 a. m. después de pasar aproximadamente 11 horas en dicho lugar. ¿Qué fue lo que dijo la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid?

Durante un enlace en vivo con el programa “Amor y fuego”, la organizadora del Miss Perú detalló lo siguiente al referirse a las polémicas imágenes de su yerno: “No (me pareció raro) porque desde que lo conozco va al sauna, conversa con un montón de gente ahí... y no tengo por qué juzgar a nadie... Yo no soy a la que le toca defenderlo, juzgarlo, porque ese es el papel de su pareja”.