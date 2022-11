¿Le cree? Jessica Newton revela qué opina Cassandra Sánchez sobre ampay de Deyvis en un sauna

La presidenta del Miss Perú, Jessica Newton, se refirió por primera vez directamente acerca del ampay que protagonizó su yerno, el cantante Deyvis Orosco, quien fue captado en un sauna por más de 11 horas. Según la empresaria, su hija Cassandra Sánchez cree en su novio y su relación seguiría totalmente sólida.

“Cada uno va al sauna que quiere. Desde que lo conozco va al sauna, no tengo por qué juzgar a nadie. Él habla con Cassandra desde el sauna, ella le cree. No hay nada raro , creo que a veces tratamos de hacer algo grande, no hay un lugar específico para portarse mal”, comentó.