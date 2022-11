Carlos Vílchez y Melva Bravo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. A pesar de lo que muchos pudieran pensar, el actor cómico de “JB en ATV” ha demostrado que ama a su novia y que le encanta compartir momentos con ella. En varias oportunidades, la pareja ha publicado fotos y videos que inmortalizan solo algunos de los mejores momentos en su historia de amor.

El 28 de noviembre, el humorista, quien pronto se mudará a las filas de América TV, sorprendió a sus seguidores en Instagram al dedicarle un romántico mensaje a Melva por su cuarto aniversario de relación. Ello hizo que muchos recuerden la ocasión en que él le ‘propuso matrimonio’ y luego dijo que todo fue una actuación.

Carlos Vílchez y Melva Bravo trabajan juntos en "JB en ATV". Foto: Instagram/Carlos Vílchez

La ‘propuesta de matrimonio’ de Carlos Vílchez a Melva Bravo

A fines de septiembre del 2021, “JB en ATV” presentó un sketch en el que Carlos Vílchez interpretaba a Jesús Barco y fingía pedirle la mano a Melissa Klug (invitada del programa). Ante esta singular escena, la ‘Blanca de Chucuito’ caminó hasta la producción e hizo que Melva Bravo ingrese al set.

Al verse en dicha situación, el actor cómico se mostró un tanto nervioso y, después de pronunciar unas tiernas palabras, le dijo a su pareja “¿Te quieres casar conmigo?”. Eso provocó todo un revuelo en el mundo del espectáculo.

¿Por qué dijo que “solo fue actuación”?

Debido a la euforia que surgió entre los fans tras este suceso, Carlos Vílchez salió al frente y explicó que todo formó parte del sketch que grabó para el programa de Jorge Benavides en ATV.

“Eso ha sido una actuación, lo hizo el personaje, pero no Carlos Vílchez. Pido al público que me deje tranquilo, que todavía no me condenen, ja, ja, ja. Ese sketch ha sido muy gracioso, todo salió en el momento, porque Melissa Klug jaló a Melva y me dejó frío. Pero yo nunca doy un paso atrás y salió chévere”, señaló al diario Trome.