Jazmín Pinedo explica por qué no fue a la boda de Tilsa Lozano: “Me perdí la boda de mi ‘amiguis’”

Jazmín Pinedo se pronunció tras su ausencia en la boda de Tilsa Lozano. Durante la edición de este 28 de noviembre, la ‘Chinita’ aseguró en “Más espectáculos” que sí estuvo invitada al matrimonio de su amiga, sin embargo, explicó las razones por las que se vio impedida de ir.

La conductora mencionó que, debido a las quemaduras que sufrió en el rostro, su dermatóloga no le dio el visto bueno para que se exponga en ese tipo de eventos. “Me perdí la boda de mi amiguis, ¿puedes creerlo? Yo lloraba y le decía a la doctora por un día y me dijo que no, que tengo que seguir mi tratamiento hasta el final . Obviamente, no pude acompañar a Tilsa en un día importante, la pasaron hermoso, veía algunos videitos mientras yo estaba en la casa sufriendo, mirando cómo se divertían”, dijo.