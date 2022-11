¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Yaco Eskenazi a Natalie Vértiz en vivo en “EEG”?

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz llevan una década juntos. Actualmente, son una de parejas más sólidas de la farándula y, como fruto de su amor, ahora son padres de dos pequeños: Liam y Leo. Su relación inició en el reality “Esto es guerra”, cuando la modelo regresó al Perú para participar en el Miss Perú.

Como se recuerda, en aquella época, ambos tuvieron breves romances con otros participantes, el excapitán de los Leones estuvo con Sully Sáenz, mientras que Natalie tuvo salió en un par de ocasiones con Gino Pesaressi. Al final, la atracción entre ambos fue más fuerte y entablaron una relación.

La propuesta de matrimonio de Yaco a Natalie Vértiz

En un inicio, nadie apostaba por su relación y se creía que era parte del show del programa, pero —con el tiempo— Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi demostraron que sus sentimientos eran reales. Solo bastaron cuatro meses para que el exfutbolista le proponga matrimonio en vivo.

Él le preparó una sorpresa a su amada y apareció en pleno programa vestido con un terno, rosas y varios globos de color rojo. Asimismo, había una banda que acompañaba con canciones románticas del grupo Reik. Recién llevaban cuatro meses juntos; no obstante, él ya sabía que era la indicada.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se conocieron en el set de "Esto es guerra". Foto: América TV

“El tiempo no es capaz de juzgar lo que nosotros tenemos. Han pasado cuatro, cinco meses, no sé en qué momento descubrí que eras la persona más especial que había conocido en mi vida”, comenzó.

“Eres la mujer más linda y más increíble de este mundo (...). Eres mi momento favorito. No siento ningún miedo, todo lo que me haces sentir es lindo y no pensé jamás sentirme como me siento, tan seguro y feliz”, dijo Yaco para luego arrodillarse y pedirle matrimonio.

La conductora de “Estás en todas” aceptó entre lágrimas sin creer lo que pasaba. Acto seguido, él le colocó el anillo y sellaron el momento con un beso. El público, los conductores y sus compañeros aplaudieron emocionados.

Yaco Eskenazi a Natalie Vértiz: la boda del año

La pareja se casó en el 2015 en una gran boda civil realizada en la hacienda Los Ficus ubicada en Pachacamac. Decidieron televisar el acontecimiento, por lo que todos los peruanos pudieron disfrutar del emotivo momento mediante la señal de América TV. Maju Mantilla, Sofía Franco, Johanna San Miguel y Matías Brivio fueron los conductores del evento.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se casaron en el 2015. Foto: captura de América TV/Natalie Vértiz/Instagram

No pudieron faltar sus compañeros del reality, figuras del canal, familiares y amigos. Algunos de los famosos asistentes fueron Sheyla Rojas, Patricio Parodi, Jazmín Pinedo, Gino Asseretto, Rebeca Escribens, Melissa Loza, Jefferson Farfán y muchos más.