¿Por qué a Natalie Vértiz no le gustaba ser alta y cómo hizo para convertirse en Miss Perú?

Natalie Vértiz es una de las figuras de la farándula más populares en el Perú; muchos la conocen por su paso por “Esto es guerra” o por su sólido matrimonio con Yaco Eskenazi. Sin embargo, su verdadera profesión es el modelaje y desde su juventud trabajó arduamente para posicionarse en las mejores pasarelas a nivel internacional.

Su estatura, cálida personalidad y confianza en sí misma la ayudaron a abrirse paso en este negocio, aunque en un inicio no le fue fácil, pues desde niña le atormentó ser más alta que sus compañeros de clase, incluso llegó a ser víctima de bullying. En un story time de su canal de YouTube narró los detalles.

Natalie Vértiz radicó gran parte de su vida en Estados Uniddos. Foto: YouTube/Natalie Vértiz

Natalie Vértiz: una infancia llena de inseguridades

Para sorpresa de muchos, Natalie Vértiz reveló que no le gustaba su estatura cuando era niña. “Desde muy pequeña yo era superalta, de hecho, esto era una de mis grandes inseguridades”, precisó. En aquel tiempo, vivía en Estados Unidos y en la escuela la molestaban con hirientes comentarios.

“Cuando tenía 9, 10 años no me daba cuenta lo grande que era, me sentía más grande que mis amigas, pero no era un problema para mí. Ya cuando estaba entrando a sexto de primaria ya te vas dando cuenta de cómo eres, pasamos por la pubertad. En algún momento de mi vida sí sufrí bullying. Alguien me había dicho en inglés: ‘She is a giraffe (es una jirafa)’” , expresó.

A pesar del mal momento, Natalie recuerda que su madre, Patricia González, estuvo allí para consolarla y empoderarla. “Me decía, ‘mi amor, eres preciosa’. Siempre me motivó. Es muy importante empoderar a nuestros hijos”, reflexionó.

Natalie Vértiz en su infancia. Foto: YouTube/Natalie Vértiz

Natalie y Mariana Vértiz. Foto: YouTube/Natalie Vértiz

En su adolescencia, Natalie Vértiz prefería no usar tacos para que no resalte más su estatura. “Cuando iba a quinceañeros mis amigos eran más bajos que yo y nunca me ponía tacos. Cuando me invitaron a un baile de promoción tampoco me puse”, recordó entre risas.

‘Mamá Lucha’, su abuela, pieza clave de su carrera en el modelaje

Con 18 años y recién terminado el colegio, Natalie Vértiz le pidió a su madre viajar a Estados Unidos, pero sin tener en claro sus metas. Hasta que un día, su abuela, a quien llama de cariño ‘Mamá Lucha’, le comentó de un casting para un reconocido certamen de belleza internacional.

“Trabajé en un par de restaurantes, siempre pensaba ‘¿qué quiero hacer con mi vida?’, pero no sabía exactamente. Entonces, mi abuela, que siento es una de mis más grandes admiradoras, me dijo: ‘hay este casting de Nuestra Belleza Latina’”, sostuvo. Condujeron hacia Miami a las 5.00 a. m.; ese era su primer acercamiento a las pasarelas.

Natalie Vértiz en el certamen Nuestra Belleza Latina. Foto: YouTube/Natalie Vértiz

Natalie Vértiz y su abuela 'Mamá Lucha'. Foto: YouTube/Natalie Vértiz

El conocido certamen emitido por la cadena televisiva Univision congregó a cientos de aspirantes que permanecieron horas para presentarse ante el jurado. Alrededor de la 1.00 p. m., la ex chica reality ingresó y vio a Osmel Sousa, considerado ‘Zar de la belleza’ al haberse encargado de certámenes como el Miss Venezuela.

Para su sorpresa, fue aceptada. A pesar de no haber ganado, Natalie Vértiz obtuvo experiencia y le abrió las puertas a nuevos retos, como ingresar al extinto reality Model Latina en Nueva York, donde quedó como cuarta finalista, y fue allí donde se dio cuenta de que el modelaje era su pasión. Al finalizar esta experiencia, la esposa de Yaco Eskenazi regresó a Lima para postular a Miss Perú 2011, y logró llevarse la corona. A partir de allí, su carrera empezó a tomar forma.

Natalie Vértiz en el Miss Perú 2011. Foto: YouTube/Natalie Vértiz

Natalie Vértiz en el Miss Perú 2011. Foto: YouTube/Natalie Vértiz

Once años después, sigue vigente en el rubro. En septiembre de este 2022, fue escogida por la exclusiva firma Carolina Herrera para modelar sus diseños. Cabe resaltar, que ahora también ha incursionado en la conducción televisiva con el programa “Estás en todas”, también es empresaria al abrir su propia peluquería, y ahora también incursionó en la actuación con el papel de Estefanía en la serie “Al fondo hay sitio”.