Mirella Paz se robó la mirada de los televidentes al concursar en el Miss Perú 2016. La modelo generó diversos comentarios sobre su participación, ya que rompía los estándares de belleza. Aunque no logró ganar, Mirella se convirtió en una de las favoritas.

Mirella Paz se sometió a la cirugía de manga gástrica

Tras su participación en el certamen de belleza, Mirella se sumó a los personajes de la farándula que optaron por realizarse la famosa cirugía de manga gástrica.

“Hace exactamente cinco meses me sometí a un bypass gástrico por el cual ya voy bajando 30 kilos. Lo hice porque me empezaron a doler las rodillas, empecé a engordar demasiado, mi ropa ya no me quedaba, sufría con las tallas... más por estética, fue por salud. Yo pesaba como 120 kilos”, explicó en una entrevista con el programa “Mujeres al mando”.

Tras meses de recuperación, la cantante mostró cómo luce su nueva figura en redes sociales. “Mi cuerpo... mis reglas. Ya no sé qué día estamos. Enloqueciendo... pero bonito. Si yo soy como quiero ser y a ti no te gusta cómo soy… qué te hace pensar que el problema lo tengo yo”, escribió en la descripción de su publicación.

Mirella Paz bajó de peso drásticamente tras someterse a la manga gástrica. Foto: Instagram

¿Cómo luce actualmente Mirella Paz?

Actualmente, Mirella Paz se encuentra alejada de la televisión, pero mediante su cuenta oficial de Instagram comparte sus presentaciones de salsa en diversas partes del país. Además, comparte con sus más de 231.000 seguidores su día a día y presume su nueva figura.