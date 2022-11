Lady Guillén: ¿cómo pasó de ser bailarina en Ángeles de fuego a tener su propio programa en TV?

Nunca lo imaginó. Lady Guillén soñaba con pertenecer al mundo del espectáculo, ya que desde pequeña bailaba sola en su casa con la ayuda de una escoba. Sin embargo, el destino de la hoy conductora de TV cambió cuando decidió alejarse de la agrupación de cumbia Ángeles de fuego tras iniciar una relación amorosa con Ronny García.

La exbailarina, con tan solo 17 años, empezó sus presentaciones en una discoteca de Barranca, donde su primer pago fue de 30 soles. Desde entonces, Lady Guillén no descansó e hizo varios castings para ser aceptada en alguna agrupación musical o pertenecer a un programa de cumbia.

¿Cómo fueron los inicios de Lady Guillén en la música?

Ser bailarina no era su única aspiración, la también abogada asegura que le gustaba animar eventos, trabajo que realizó en algunas discotecas de Lima. Además, le ofrecieron pertenecer a un programa de Panamericana Televisión, donde solo estuvo seis meses.

Lady Guillén tuvo la oportunidad de ingresar a Ángeles de fuego gracias a Alejandra Pascucci. Foto: Farándula

“Empecé (a bailar) como jugando en una discoteca de Barranca. Tenía un enamorado que producía eventos, un día le falló una bailarina y me ofrecí . Luego llegaron las famosas matiné en discotecas limeñas y también incursioné en la animación. Mis presentaciones llegaron a la televisión y me llamaron para pertenecer ‘Sábado bravazo’ que producía Guillermo Guille , ahí estuve medio año porque no me renovaron”, expresó la conductora a El Popular.

Tras su fugaz paso por la pantalla chica, la exbailarina continuó con sus castings hasta que conoció a la cantante Alejandra Pascucci, quien era líder de la agrupación Ángeles de fuego y le ofreció trabajo.

A pesar de que integraba otra orquesta musical, Lady Guillén no lo pensó dos veces y aceptó la propuesta de la intérprete de “No ha sido fácil”, con quién laboró por tres años y medio y hasta se fueron de gira a Japón.

Lady Guillén y su faceta como conductora de TV

La exartista le tocó pasar un duro episodio de su vida, ya que denunció a su entonces pareja Ronny García por violencia de género, decidió alejarse del baile para estudiar Derecho. Luego de eso, la contactaron para conducir un espacio en Latina TV.

Lady Guillén tuvo su primer programa en Latina TV. Foto: Lady Guillén/Instagram