Gigi Mitre a Gian Marco por queja tras perder 30.000 seguidores: “Es consecuencia de sus actos”

El conductor Rodrigo González le respondió a Gian Marco Zignago, luego de que el cantante lo responsabilizara por perder 30.000 seguidores en sus redes sociales. Ante ello, ‘Peluchín’ aclaró que no considera tener suficiente influencia para que esa cantidad de personas dejen de seguirlo. Gigi Mitre, en esa línea, le dio su respaldo a su compañero.

“Sigo sin entender las cosas que él me acusa... Aparte, que me adjudique el hecho que a él lo hayan dejado de seguir 30.000 personas. No creo que tenga esa influencia en la gente”, inició. A lo que su compañera Gigi Mitre acotó: “ La respuesta de la gente es consecuencia de sus actos ”.

Gian Marco asegura tenerle “rabia” al programa “Amor y fuego”

La polémica entre Gian Marco Zignago y Rodrigo Gonzáles no termina. Recientemente, el cantante aprovechó para contar cómo el programa “Amor y fuego” afectaba su vida. Como se recuerda, el artista peruano fue criticado por su comportamiento con un reportero del programa de espectáculos de Willax.

“ La gente me sigue diciendo que soy un soberbio, que soy un déspota . ¿Puedes creer que dejaron de seguirme 30.000 personas en las redes sociales?... Le tengo una rabia muy grande hacia tu programa . ¿Me das esa licencia?”, es parte de lo que dijo el intérprete de “Te mentiría”.

Usuarios trolean a Gian Marco por pérdida de seguidores

Las redes no perdonan nada. Gian Marco sigue en el ojo de la tormenta luego de mostrar un cuestionable comportamiento con un reportero de “Amor y fuego”. Además, aseguró que Rodrigo González y Gigi Mitre “viven de la gente”.

Asimismo, contó que ha perdido 30.000 seguidores en sus redes sociales. Esta declaración fue tomada por usuarios en internet, quienes le respondieron de todo al cantante de “Mandarina”.