Usuarios trolean a Gian Marco tras revelar que perdió 30.000 seguidores: “Y así seguirás perdiendo”

¡No lo perdonan! Gian Marco viene siendo criticado por haber humillado al reportero de “Amor y fuego” a la salida de un bar y haber criticado el trabajo de Rodrigo González y Gigi Mitre al considerar que “viven de la gente”. Tanto figuras de la farándula como usuarios rechazaron su actitud y piden que deje su “soberbia”.

A pesar de la polémica, el compositor peruano accedió conversar nuevamente con el programa de Willax, pero no en son de paz, pues les recriminó que por su culpa perdió 30.000 seguidores en sus redes sociales. Además, dijo abiertamente que le tiene una “rabia muy grande” al show de ‘Peluchín’.

“La gente me sigue diciendo que soy un soberbio, que soy un déspota. ¿Puedes creer que dejaron de seguirme 30.000 personas en las redes sociales? Estoy en contra de que haya hablado, empezando por mi matrimonio, que ya no está. ¿Te parece justo eso?”, expresó.

Ante ello, cibernautas tomaron con humor las respuestas del intérprete de “Tú no te imaginas” y le dijeron que si sigue así, más personas dejarán de seguirlo.

La respuesta de los cibernautas

El avance de “Amor y fuego” se hizo viral en las redes sociales y las respuestas de los usuarios no se hizo esperar. “¿Qué le pasará a Gian Marco? Él sabe que lo están grabando y habla así, creo que ya no le importa nada”, “30.000 +1 (emoji de risas)”, “Y así seguirás perdiendo... ¿Escuchan cómo levanta la voz? La soberbia se paga con la indiferencia”, se lee en algunos de los comentarios.

En esa misma línea, otros aseguran que el artista nacional no quiere reconocer su culpa. “Él no quiere cambiar porque no acepta su error”, “¡Abrió la boca para quedar peor! Lo bueno que ya se le cayó la careta de ‘buenito’”, “La soberbia se le derrama, puaj”, “Que no aclare, que oscurece más (emoji de risas)”, agregaron.

Seguidores consideran que Gian Marco debería hacer un mea culpa. Foto: TikTok

Seguidores no aprueban la actitud de Gian Marco. Foto: TikTok

¿Gian Marco se disculpó con “Amor y fuego”?

Ante la avalancha de comentarios, Gian Marco realizó una publicación en su cuenta de Instagram donde cuenta su versión de la historia. “Mi trabajo es una cosa, pero mi vida privada no es noticia, es mi vida, es mía y de nadie más. Nadie tiene derecho a manosear, meterse y tocar lo más sagrado”, comenzó diciendo.

Gian Marco responde a críticas. Foto: captura Instagram

“Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene, con sus fantasmas y sus demonios”, se lee en otra parte del extenso mensaje, pero en ningún momento hace un mea culpa.