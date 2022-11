Fabianne Hayashida revela que se operó por bromas en “Combate” sobre su físico: “Me traumaron mucho”

No la pasó bien. Fabianne Hayashida habló sobre la época en la que era parte del recordado programa “Combate”. La popular ‘Chinita’ abrió su corazón en una entrevista de YouTube y admitió que las burlas que sufría en el programa la llevaron a cuestionarse muchas cosas sobre su cuerpo.

La también animadora infantil contó que trataba de sobrellevar la situación de la mejor manera posible frente a las cámaras, pero que, en el fondo, los comentarios a los que era sometida la hirieron profundamente.

¿Qué dijo Fabianne Hayashida?

La modelo se refirió a su tiempo como chica reality. En ese sentido, señaló que las bromas que hacían sobre su cuerpo eran muy dolorosas, especialmente porque era una adolescente.

“Me traumaron mucho con el tema de mi cuerpo, yo era una niña de 17 para 18 años, obviamente no tenía el cuerpo de Paloma Fiuza ni de Alejandra Baigorria. (...) Me lo tomé a chiste, pero mentalmente no”, admitió Fabianne en “Moloko podcast”.

Hayashida relató que las burlas quedaron grabadas en su mente al punto que decidió operarse el busto y los glúteos para sentirse “más bonita”.

“ Era el patito feo de Combate. Decían: ‘La maravillosa Alejandra Baigorria y el cuerpazo de Paloma… y la ‘China’’. Yo me reía porque sabía que era un personaje. Me reía frente a cámaras, pero llegaba a mi casa y decía ‘soy una fea, tal vez nadie me va a querer’. No lo entendía en el momento, pero analizando las cosas me afectó bastante”, indicó.

Sin embargo, los procedimientos estéticos no la hicieron sentirse feliz con su cuerpo y este año decidió quitarse los implantes en los glúteos.

“Fue lo primero que hice, fue súper doloroso. Yo le dije a mi esposo: ‘Esta no soy yo’. Me paraba así o me tapaba, pero en la cámara era otra. Eso no cuadraba, no era mío”, añadió la extripulante de cabina.

Fabianne Hayashida perteneció a la primera generación de integrantes de Combate de ATV. Foto: composición LR/captura Fabianne Hayashida/TikTok

¿Por qué Fabianne Hayashida renunció a Latam?

“Entré en un cuadro de estrés, ya no daba con mi vida”, afirmó Fabianne Hayashida al hablar sobre el impacto de su trabajo en Latam.

Según explicó, durante la pandemia del coronavirus (COVID-19), desarrolló dos emprendimientos: Somos Mara (ropa deportiva) y Pàs (fajas). “Somos un equipo de siete personas y yo no estaba. ¡Nunca estaba!”. Esto a razón de los complicados horarios que le exigía ser tripulante de cabina en Latam. “Mi vida dependía de la aerolínea”.

En ese sentido, Fabianne Hayashida afirmó que ya había cumplido su ciclo. “Estoy mucho más tranquila”, indicó. También señaló que la decisión de renunciar la venía postergando desde hace meses, a pesar de que ya la había conversado con su esposo Mario Rangel y su psicóloga.

Fabianne Hayashida: “Una persona me trató súper mal”

La ex chica reality Fabianne Hayashida se mostró sincera al afirmar que el detonante para que presentara su renuncia fue un altercado que tuvo con otra persona.

“Una persona me trató súper mal. Me sentí muy humillada. No me lo merecía y yo soy súper sensible”, expresó. “Yo no estoy para que alguien venga y me trate así”, añadió.