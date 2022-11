Fabianne Hayashida: ¿a qué se dedica su esposo Mario Rangel y cómo iniciaron su romance?

Fabianne Hayashida no solo se hizo conocida por participar en el desaparecido programa de “Combate” y “Esto es guerra”. La popular ‘Chinita’ empezó en la pantalla chica cuando ingresó a bailar en “Reyes del show” junto a Miguel ‘Conejo’ Rebosio con apenas 16 años. Tras alejarse de la televisión, la ex chica reality sorprendió al anunciar su compromiso con Mario Rangel.

A inicios del 2021, la extripulante de cabina recibió la propuesta de su novio durante un paseo en yate para luego anunciar que se casarían por civil a finales de ese mismo año. Ahora, Fabianne Hayashida y Mario Rangel sueñan con su matrimonio religioso que estaría planificado para el 2024. A continuación, te contamos cómo inició su historia de amor.

¿A qué se dedica Mario Rangel, esposo de Fabianne Hayashida?

De acuerdo a la descripción de su cuenta de LinkedIn, Mario Rangel estudió la carrera de Ingeniería Pesquera en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Además, es gerente administrativo y comercial en Purifisa, compañía que habría fundado en 2014.

Fabianne Hayashida y Mario Rangel se comprometieron a inicios de 2021. Foto: Fabianne Hayashida/Instagram

Gracias a sus ideas de emprendimiento, Mario Rangel impulsó a la ‘Chinita’ a crear su propio negocio en plena pandemia, pues Fabianne Hayashida se encontraba sin empleo y decidió seguir el consejo de su pareja.

“Mi esposo me decía que renuncie a la aerolínea porque se había dado cuenta de que tenía potencial para los negocios. Entonces, en pandemia, la empresa me manda de licencia por un año. Ahí, él me propone, porque es mi socio, que lancemos una marca de ropa deportiva” , contó en el canal de YouTube “Moloko talks”.

¿Cómo empezó el romance de Fabianne Hayashida y Mario Rangel?

Tras haber finalizado una larga relación amorosa, su amiga le contó que una persona cercana a ella la quería conocer. Después de enterarse que tenía un pretendiente, Fabianne Hayashida acudió a una discoteca, donde el empresario Mario Rangel tuvo la oportunidad de saludarla por primera vez.