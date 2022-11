Carlos Cacho dedica emotivo mensaje a Tilsa Lozano por su boda: “¡El amor de mi vida se casó!”

Carlos Cacho fue uno de los flamantes invitados a la boda de Tilsa Lozano y Jackson Mora, que se llevó a cabo el viernes 25 de noviembre en un rancho de Pachacamac. La ceremonia comenzó pasado el mediodía y luego se dio inicio a la fiesta, en la que se presentaron grupos como Son Tentación e incluso hubo un show de drag queens.

Si bien la mayoría de asistentes eran familiares de los novios y amigos cercanos, también se pudo apreciar la presencia de figuras de la farándula como Adolfo Aguilar, la ex chica reality Natalia Otero, el ‘Zorro Zupe’ y al estilista Carlos Cacho, quien momentos después compartió un emotivo mensaje dedicado a la exvengadora.

“¡El amor de mi vida se casó! Estoy más feliz que el novio. Todas mis bendiciones para los dos. Mágico momento” , escribió el make up artist en su cuenta oficial de Instagram junto a una foto en la que posa con la exmodelo.

Carlos Cacho y Tilsa Lozano. Foto: Instagram/Carlos Cacho

Así fue el ingreso de Tilsa Lozano a su boda

¡No pudo contener las lágrimas! Tilsa Lozano ingresó en compañía de su padre al altar, y mientras caminaba, la jurado de “El gran show” no podía contener su emoción al ver cómo sus invitados la aplaudían y sonaba de fondo la marcha nupcial.

Momentos después, la pareja dijo sus votos matrimoniales. “Gracias por cada sonrisa que me has sacado, por cada lágrima que has aguantado, gracias por poner de tu parte. Gracias por aceptarme como soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito”, comentó la novia a Jackson Mora.

Su primer baile como esposos

Tilsa Lozano y Jackson Mora abrieron la pista de baile. Horas después, la pareja empezó a disfrutar gracias al grupo de Paula Arias, Son Tentación. Asimismo, la exmodeleo sorprendió a su ahora esposo cantando su canción “Soy soltera y hago lo que quiero” junto con dos drag queens que animaron la fiesta.