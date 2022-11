La vez que Susan Ochoa dijo sentirse humillada por Gisela Valcárcel en “El artista del año”

Susan Ochoa representó a Perú en la Categoría Internacional del Festival Viña del Mar 2019 y obtuvo el premio como Mejor intérprete; además, su tema “Ya no más” logró ser la mejor canción del festival. Así, obtuvo dos gaviotas de plata.

Al poco tiempo, la cantante ingresó a “El artista del año”, reality conducido por Gisela Valcárcel y se convirtió en una de las favoritas del público. Sin embargo, renunció inesperadamente luego de los comentarios de la presentadora y afirmó sentirse humillada.

¿Por qué Susan Ochoa renunció a “El artista del año”?

En una de las galas de “El artista del año”, Daniela Darcourt y Susan Ochoa se enfrentaron en un versus y finalmente, la intérprete de “Señor mentira” salió ganadora. Entonces, Gisela Valcárcel le pidió a Susan reconocer la victoria de su contrincante y aplaudirla, pero lo que ella se negó.

Tras varias negaciones, Gisela lanzó un contundente comentario sobre la trayectoria de la artista. “ No importa quién salga primero, no importa si fue Susan Ochoa la que se llevó dos Gaviotas de Plata , todos debemos alegrarnos”, precisó la ‘Rubia’.

Susan Ochoa afirmó sentirse humillada por Gisela Valcárcel

Tras el controversial episodio en vivo, Susan Ochoa decidió utilizar sus redes sociales para comunicar su retiro de la competencia y responderle a la popular ‘Señito’.

“Para mí, las Gaviotas tiene un valor muy grande porque se los he dedicado a ustedes, me ha costado sacrificio, sudor y lágrimas. No las logré por escándalos. Para mí, tienen un gran valor”, aseguró la artista.

“Por dignidad y respeto hacia mi persona, decidí dar un paso al costado. Ella me dijo ‘Susan, tú no eres más que nadie’. ¿En qué momento me sentí más que alguien? La señora Gisela se sintió incómoda porque el público percibió algo y le reclamó. En todas sus explicaciones ella dio a entender alguien no soy y me dejó mal. Ese tipo de comparaciones no vienen al caso, callé, pero en los últimos días me sentí mal”, precisó.

Luego de explicar los motivos que su molestia, Susan decidió renunciar al reality. “Doy un paso al costado porque no me gustan los dimes y diretes, elegí el camino largo, el camino que no vende, que no es con escándalos, ese camino lo elegí yo. No me gustan los enfrentamientos porque no me hacen sentir bien”, argumentó.