Nicola demuestra estar en los Emiratos Árabes tras burlas: “Uno pensando que estaba por jirón Dubái”

Nicola Porcella no perdonó los comentarios de Samuel Suárez, quien aseguró que el ex chico reality no había viajado a Dubái, sino a una discoteca en Pucallpa con el mismo nombre. Por ello, mostró una serie de videos en los que se luce recorriendo los Emiratos Árabes en autos de alta gama.

“Quiero contarles que ya llegué acá, a la discoteca Dubái de Pucallpa, justo me he encontrado con este carro acá. Los envidiosos dirán que estoy en Dubái, pero no, gracias a todas las páginas que pensaban que estaba en Dubái, pero no, estoy acá”, dijo a modo de broma el exguerrero. Por su parte, el comunicador aceptó su error y manifestó que no debió ser tan “incrédulo”.