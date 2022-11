¿Quién es ‘Nabito’ y de qué trata la enfermedad incurable que padece el cómico ambulante?

‘Nabito’ es uno de los cómicos ambulantes que logró ganarse un lugar en la televisión peruana. Sin embargo, desde hace varios años, vive con ELA, una enfermedad incurable que lo consume y que, por desconocimiento del público, lo hizo blanco de crueles comentarios en redes sociales, según contó Ernesto Pimentel en su programa “El reventonazo de la Chola”, emitido el 26 de noviembre.

¿Quién es ‘Nabito’?

Su nombre real es Jhon Sandoval. Tiene 36 años y es el segundo de los cuatro hijos del también famoso cómico ambulante Roger Sandoval ‘Cotito’ y su esposa Ana Luz Arbieto.

El apodo de ‘Nabito’ se lo puso su papá porque de pequeño era blanco como un nabo. Al terminar la secundaria, estudió Diseño Gráfico; sin embargo, dejó la carrera después de meses. Su madre lo obligó a repartir volantes de los shows de ‘Cotito’ y debutó sin proponérselo en un circo cuando le tocó reemplazar al ‘Cholo Juan’.

Le agarró el gusto al teatro popular de la calle y, en 2015 y 2016, logró ser nombrado ‘El mejor cómico ambulante del Perú’. También hizo sus pininos en ‘El especial del humor’ con Jorge Benavides.

En 2015, visitó el circo de la Chola Chabuca y aprovechó para presentarse ante Ernesto Pimentel, quien lo invitó a trabajar con él.

Paralelo a su trabajo en “El reventonazo de la Chola”, montó su propio circo. Además, realizó presentaciones junto a su padre ‘Cotito’ y colaboró con otros artistas, como Manolo Rojas, Kike Suero, ‘el narizón’ Danny Rosales, Robotín y Robotina, Mayimbu, Percy Diestra (imitador de Aldo Miyashiro), el flaco Pancracio, Rocky Ray, y el Chino Risas y su elenco.

Jhon Sandoval ‘Nabito’ es padre de dos niños y está casado con Diana Hidalgo, hija del cómico ambulante Carlos Clemente Hidalgo Corcino, conocido como ‘Pimpollo’ o ‘Caballo’.

En redes sociales, el hijo de ‘Cotito’ goza de muy buena popularidad. Su canal de YouTube cuenta con 10.600 suscriptores. En TikTok tiene 254.400 seguidores, en Instagram 24.600 y en Facebook 456.000.

¿Qué enfermedad tiene el cómico ‘Nabito’?

“No estoy a un 100%” , dijo ‘Nabito’ entre lágrimas al responder a los comentarios que lo criticaban por no saludar ni mostrarse activo físicamente como antes. “En el 2018, en el Hospital Mogrovejo, me detectaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica), y el doctor me dijo que tendría seis meses de vida , yo quedé en shock”, contó.

La ELA (también llamada enfermedad de Lou Gehrig) es progresiva e incurable, afecta el sistema nervioso de forma fatal, debilita los músculos y limita las funciones físicas.

A pesar de estar desahuciado, el cómico ‘Nabito’ continúa adelante y, aunque perdió la fuerza para mover su brazo, sigue dando batalla.