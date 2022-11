Milena Zárate respalda queja de Gino Pesaressi: “Desde un comienzo tuvimos desventaja”

El modelo Gino Pesaressi, tras caer en sentencia, mencionó que el jurado de “El gran show” tiene preferencia hacia algunos participantes como: Melissa Paredes, Santiago Suárez y Facundo González tras versus de “superhéroes”. Tras estas declaraciones, Milena Zárate le dio su apoyo y aseguró que ellos entraron con cierta desventaja al programa.

Todo empezó cuando Michelle Alexander dijo: “A nosotros nos pareció superior lo que presentaron los ‘Superhéroes’”, lo que desató la molestia del ex chico reality.

Milena Zárate defiende a Gino Pesaressi

Inmediatamente, Milena Zárate no se quedó callada y respaldó las declaraciones de su compañero: “Lo que dijo Gino es verdad, desde el comienzo tuvimos desventaja desde con el tema de los versus, obviamente ya había ahí un tema que estábamos cargando” .

“Yo en un inicio lo controlé (pasó pasó), pero más allá de los engreídos no se está valorando el trabajo del profesional y no del artista y se debe valorar el trabajo de ambas personas como equipo, porque la idea no es que el bailarín te luzca”, agregó.

Gino Pesaressi se emociona hasta las lágrimas por una sorpresa de Mariana Vértiz

Gino Pesaressi protagonizó un emotivo momento en la última gala de “El gran show” al recibir una sorpresa de la madre de su hija. La producción del programa le mostró un video donde aparece su pequeña mandándole un saludo.

“Gia fue una sorpresa, al principio, definitivamente éramos muy jóvenes y no esperábamos que algo así tan radical nos pase porque sabíamos los cambios que implica tener una hija. De hecho, tenemos una relación de padres (con Mariana Vértiz), es muy difícil no ver unas fotos de ella de antes y ahora, son ocho años que han pasado volando. Gia me cambió para muy bien. Yo, gracias a ella, soy muy feliz”, dijo.