Melissa Paredes rechaza ser la preferida de “El gran show”: “Conozco mi cámara, mi carisma”

¡Rumbo a la final! Melissa Paredes se perfila para llegar a la última gala de “El gran show” junto a su pareja de baile, Sergio Álvarez. La actriz pasó la novena gala junto a Milena Zárate, Gino Pesaressi, Facundo González y Santiago Suárez, este último obtuvo el puntaje más alto de la noche.

Sin embargo, el éxito de la pareja de Anthony Aranda ha dado de qué hablar, pues la también actriz ha recibido críticas por parte de algunos usuarios que consideran que sigue en competencia por ser una de las preferidas del jurado. Ante ello, Melissa ‘parcha’ a sus haters y asegura que está lista para alzar la copa.

“No, a mí no me parece que hubo ventaja, a mí me parece hubo excusas, más bien (...) Yo estoy contenta de estar en la semifinal, creo que llego a la final sí o sí, a esforzarnos más, de hecho”, mencionó.

Mencionó la dificultad de aprenderse varias coreografías en corto tiempo, pero que ello no es excusa para dejar esforzarse. “Siempre me ponen lo que sea y yo hago, yo ejecuto, yo lo hago bien, conozco mi cámara, carisma, todo; entonces, vamos con esa (...) Como sea la levanto (la copa)”, aseveró Melissa a las cámaras de GV Producciones

Melissa Paredes considera que ahora cualquiera puede ganar

Como se recuerda, el 26 de noviembre, Gino Pesaressi y Milena Zárate se fueron a sentencia. Respecto a esto, Melissa Paredes considera que fue justa la decisión del jurado. “Estuvo bien, porque en realidad a Gino no le fue bien en la gala en sí, y a Milena tampoco, porque no hizo bien el huaino. El huaino tiene una particularidad, que es el zapateo, y no, para nada lo hizo bien”.

En esa misma línea, consideró que, tras la eliminación de figuras como Gabriela Herrera, ahora cualquiera puede alzar la copa. “Me parece que todos estamos a la par siendo los mejores... excepto Facundo, Facundo no me parece, pero quizá... míralo, sorprendió hoy día con 11. Entonces, me parece que ahorita está para cualquiera”, finalizó.

El bailarín de Melissa Paredes se accidentó en plena presentación

En la novena gala de “El gran show” se vivió un momento tenso tras finalizar la presentación de Melissa Paredes y Sergio Álvarez. Esto debido a que el bailarín terminó ensangrentado por una mala jugada en plena coreografía.

“Te está saliendo sangre, te has golpeado (...) Parece que ha sido fuerte, ha sido el labio”, comentó Gisela Valcárcel, nerviosa, para luego alcanzarle una servilleta para que pueda limpiarse su labio.