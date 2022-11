Laszlo Kovacs: ¿cómo conoció a su esposa, Mili Asalde, y cuántos años de diferencia se llevan?

Laszlo Kovacs, famoso por darle vida a Tito en la serie de TV peruana “Al fondo hay sitio”, decidió unir su vida para siempre junto a su prometida, Mili Asalde, el 23 de julio de 2022 en una boda civil.

El matrimonio mantuvo, por mucho tiempo, en completo secreto su vínculo amoroso. Actualmente, se ha constituido como una de las relaciones sentimentales más consolidadas. Entérate cuál es la diferencia de edades entre ambos y cómo se conocieron.

¿Cómo se conocieron Laszlo Kovacs y Mili Asalde?

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se conocieron gracias al trabajo del actor. Transcurría el 2009 y el popular Tito se encontraba en medio de una gira nacional con el elenco de “Al fondo hay sitio”, específicamente en Chiclayo.

Al finalizar de laborar en los shows programados, junto con Erick Elera decidieron pasar un momento de diversión al asistir a una discoteca local. Fue en ese recinto en el que se vieron por primera vez.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde se conocen desde el 2009. Foto: composición LR/captura de Instagram/@laszloloszla/@miliasalde

De acuerdo con Mili Asalde, Kovacs se había sentido atraído hacia ella al pedirle que no se vaya. Sin embargo, a ella no le inspiraba mucha confianza.

“No me inspiraba mucha confianza. Yo le dije que ya me iba, que la pase divino. Pero el muchacho (Laszlo) me agarró la mano. Me dijo que no me vaya. En ese momento yo dije: ‘Bueno, de repente cuando ya madure, más adelante’”, relató Asalde para el programa “En boca de todos”.

Tras muchos años de amistad, en medio de la pandemia causada por el coronavirus, ambos se empezaron a ver de manera distinta. No pasó mucho tiempo para que inicien su relación sentimental. Como se sabe, el intérprete pasó el confinamiento en la selva del Perú.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde. Foto: composicón LR/captra de Instagram/@miliasalde/@laszloloszla

“Fue en esa soledad, es donde muchas cosas se replantearon en mi vida. La pasé solo porque ahí me agarró el confinamiento y decidí quedarme allá. Fueron en esas videollamadas que yo tenía con Mili que profundizamos aún más nuestra amistad, así que cuando nos reencontramos, acá en Lima, creo que nos miramos con otros ojos (...)”, explicó el artista.

“Fluyó de una manera tan natural que veo esto como una bendición en mi vida, una sorpresa maravillosa y, realmente, yo confío en que será para toda la vida”, agregó Laszlo para un medio local.

¿Cuántos años de diferencia se llevan Laszlo Kovacs y su esposa, Mili Asalde?

El actor Laszlo Kovacs nació el 3 de diciembre 1978, por lo que tiene 43 años cumplidos. Por su parte, su esposa tiene como fecha de nacimiento el 29 de junio de 1982. Mili Asalde tiene 40 años de edad.

Laszlo Kovacs y Mili Asalde tienen casi 4 años de diferencia de edad. Foto: composicón LR/captra/instagram/@miliasalde/@laszloloszla

La pareja tiene casi cuatro años de diferencia. Aunque por el momento solo se han casado legalmente con un matrimonio civil, no han descartado el unir su voto con una boda religiosa para el 2023 en donde todo empezó, Chiclayo.

“Ahorita, la ciudad tiene unos temas que la vuelve un poco difícil para planear una boda ahí, pero esperemos que pronto se den las condiciones para hacer un evento grande, bonito y con muchísimos invitados”, dijo Kovacs a la prensa local.