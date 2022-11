Gino Pesaressi se retracta de acusaciones de favoritismo en “EGS”: “Las emociones se cruzan”

Gino Pesaressi motivó una ola de dimes y diretes en la última gala de “El gran show”. Luego de que él junto a Leysi Suárez y Milena Zárate perdieran en un versus de baile contra Melissa Paredes, Facundo González y Santiago Suárez, el modelo salió al frente para expresar su descontento con el veredicto del jurado, pues creyó que su escuadra merecía un mayor puntaje.

Gino Pesaressi acusa a producción de “EGS” de tener favoritos

Visiblemente indignado, el chico reality acusó a la producción del espacio de tener favoritismos hacia sus compañeros contrincantes. Incluso, precisó que ya se sabía quiénes ganarían desde que se conformaron los equipos de baile.

“ Desde que elegimos los equipos ya sabíamos que esto iba a pasar. No es los malos contra los buenos, sino los engreídos contra los buenos . Nunca he sido amigo de productores, siempre he tenido que remar para que las cosas salgan bien. Es frustrante sentir que hacemos muchas cosas (…) sería justo que nosotros tengamos una propuesta igual de buena (que la de ellos)”, señaló muy frustrado.

Gino Pesaressi se disculpa con el público de “El gran show”

Minutos más tarde, ya más calmado, el chico reality tomó unos minutos del programa para pedir disculpas a Gisela Valcárcel, a la mesa del jurado y al público por apresurarse al acusar de favoritismo en “El gran show”.

Gino explicó que fueron motivos personales y la presión que siente por la competencia los que propiciaron su accionar. Asimismo, indicó que, pese a los obstáculos, hace lo posible por centrarse en sus objetivos.

“Es cuestión de concentración, tengo unos tema personales (…) he estado bajo mucha presión. Intento refugiarme en el trabajo, pero esas emociones se cruzan y lamentablemente me jugó en contra ahora”, contó el modelo a GV Producciones. No obstante, no se retractó de decir que Facundo y Santiago eran los engreídos de la producción. “Eso no va a cambiar”, dijo entre risas.