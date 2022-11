Gino Pesaressi rompió en llanto tras tierna sorpresa realizada por Mariana Vértiz

Gino Pesaressi se conmovió hasta las lágrimas debido a una sorpresa realizada por Mariana Vértiz. En la última gala de “El gran show”, la producción mostró un video en el que se ve a la hija del modelo, Gia, enviándole saludos.

“Gia fue una sorpresa, al principio, definitivamente éramos muy jóvenes y no esperábamos que algo así tan radical nos pase porque sabíamos los cambios que implica tener una hija. De hecho, tenemos una relación de padres (con Mariana Vértiz), es muy difícil no ver unas fotos de ella de antes y ahora, son ocho años que han pasado volando. Gia me cambió para muy bien. Yo, gracias a ella, soy muy feliz”, dijo.