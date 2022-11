¿Con Austin Palao? Flavia Laos exhibe sus planes de comprometerse: “Antes de los 28 años”

Flavia Laos y Austin Palao están a pocos días de cumplir 4 meses de enamorados. Sin embargo, este tiempo parece corto, pues a lo largo de su relación sentimental, la pareja ha realizado tantos planes amorosos y laborales en conjunto que parece que cada vez su unión se consolida más.

Recientemente, la modelo informó a su comunidad de redes sociales que congelaría sus óvulos como para no perderse de la posibilidad de convertirse en madre en el futuro. Asimismo, como parte de la planificación familiar que sigue, optó por ponerse un DIU hormonal.

¿Flavia Laos quiere comprometerse con Austin Palao?

La influencer viene pensando mucho en su futuro porque lo considera importante y, muy posiblemente, este pueda edificarse de la mano de su actual pareja Austin Palao. Sobre esto, recientemente Flavia fue consultada a través de una encuesta en Instagram sobre a qué edad tenía planeado comprometerse. Sin duda, su respuesta sorprendió a más de uno.

“ Me gustaría antes de los 28 años, igual no significa que me case inmediatamente. Solo es un compromiso que haría con mi pareja de planes a futuro ”, respondió la ex chica reality.

Flavia Laos habla sobre el compromiso. Foto: Flavia Laos/Instagram

En ese sentido, sus planes de formar un futuro de la mano con una pareja estaría muy próximo, pues la modelo tiene a la fecha 25 años. Por ello, su contestación hace creer que se ve realizando esos planes con el hermano de Said Palao.

PUEDES VER: Flavia Laos fue captada en el Metropolitano camino al concierto de Bad Bunny

Flavia Laos muestra el procedimiento de la colocación de su DIU hormonal

Flavia Laos mostró cómo fue el procedimiento de la colocación de su método anticonceptivo, el DIU hormonal. A través de sus estados de Instagram, la creadora de contenido compartió el registro del preciso momento que su ginecólogo le implantaba la pieza de plástico flexible.

En todo momento, Flavia estuvo acompañada de su progenitora. “De verdad, grité más de lo que debería haber gritado porque no dolió para nada. Si te relajas todo bien. Se siente como un cólico de regla. Gracias, doc”, contó.