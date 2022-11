Tefi Valenzuela sobre su vida llena de lujos: “Telemundo me pagó más de 50.000 dólares por tres meses”

Lo dijo todo. Tefi Valenzuela habló con Magaly Medina sobre sus ingresos mensuales, luego de que la ‘Urraca’ se preguntara cómo puede costearse tantos lujos en México, país donde radica hace varios años.

“ Que nos den su secreto, porque acá todo el mundo está esperando cómo lo hacen. La verdad que es un secreto que nosotros, bueno ni imaginamos siquiera, porque tienen un estilo de vida que no se privan de nada, ni de buenos night clubs, buenos restaurantes, ropa cara, carteras caras, se lucen en autos exclusivos de alta gama, que no son de ellas que deben ser de un amigo o amiga”, declaró Medina en su programa.

¿Qué dijo Tefi Valenzuela?

La expareja de Mario Irrivarren señaló que sus ingresos provienen de los reality shows en los que participó en México, donde ha ganado buenos sueldos.

“Acá sí me pagan por ir a los programas, no voy todos los días, pero voy bastante y los proyectos que he hecho de tres meses, como la “Casa de los Famosos” y “Survivor” sí te pagan bien”, aclaró la modelo.

Pese a esto, Magaly se mostró escéptica y dijo que no creía que le hubiesen pagado 100.000 dólares, pero Tefi rebatió y admitió que le pagaron más de la mitad de esa cifra en enero de este año, por ser parte de la “Casa de los Famosos” de Telemundo. “Con eso pagué toda la renta de este año y me sobra para vivir”, añadió Valenzuela.

Por otro lado, la chica reality reveló que no goza de tantos lujos como el público piensa y que paga 1.500 dólares de alquiler por su departamento, es decir, 18.000 dólares al año. “Me parece una cifra descabellada 50.000 dólares, las televisoras no están pagando (así)”, dijo Magaly.

Pese a esto, Tefi se mostró segura e incluso intentó apostarle a la conductora de “Magaly TV, La Firme” una cartera Luis Vouiton, pero ella se negó. “Entonces te propongo otra cosa… Si tú pones mi música tres meses si pierdes. Si yo te lo demuestro, pones mi canción todos los días”, refirió la modelo.

Magaly Medina accedió a la propuesta e indicó que, si le demostraba sus ingresos, ponía su tema en el programa por un mes entero.