Natalia Salas habla del apoyo de su esposo en su enfermedad: “Nunca me ha hecho sentir incompleta”

Hace unos meses, Natalia Salas fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde ese momento, la vida de la intéprete cambió, pero siempre contó con el apoyo de su esposo, Sergio Coloma. La actriz contó detalles del apoyo que le ha dado su pareja durante su tratamiento de quimioterapia y tras haberse sometido a la mamoplastia.

“Es bien importante cómo tu pareja te ve, y nunca me ha hecho sentir fea, nunca me ha hecho sentir incompleta (...) Es más, yo estoy así, toda ‘quimioterapéutica’ y me está paleteando. Le digo: ‘Sergio, por favor, ahorita, no puedo’”, reveló para “Estás en todas”.