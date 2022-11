Natalia Salas emocionada por su regreso al teatro: “Cada aplauso es una quimioterapia para mí”

¡Por todo lo alto! Natalia Salas tuvo un gran regreso al teatro con la obra “Las chicas del 4to C”, en la cual es una de las protagonistas junto con Anahí de Cárdenas. La actriz ha retomado su actividad sobre las tablas en medio de sus quimioterapias para batallar contra el cáncer de mama que le fue detectado hace unos meses.

De ese modo, la artista no se ha dejado amilanar por esta enfermedad y aseguró que ha tomado cada aplauso del público como una quimioterapia: “Me puse a llorar de emoción. El no parar, el no detenerme a hacer mis cosas, me empodera. Todos esos aplausos, yo siento que fue como una quimioterapia” .