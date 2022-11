Mario Irivarren debutó en TV con “Combate” en 2011 y permaneció en dicho show durante cinco temporadas a pesar de que poco a poco sus compañeros, tales como Mario Hart, Alejandra Baigorria, Micheille Soifer, se fueron a “Esto es guerra”.

“No era una cuestión de dinero, sino de lealtad” , afirmó al hablar sobre cómo rechazó los repetidos ofrecimientos de Peter Fajardo, productor de “EEG”, para llevárselo a América TV.

Sin embargo, terminó por reconocer que la producción de ATV no resultó del todo justa con él, según contó en el podcast de YouTube, “Com F.M.”, junto a Fabianne Hayashida, la ‘China’.

¿Qué pasó con Mario Irivarren en “Combate”?

“Yo era el más emblemático (de ‘Combate’) y me di cuenta que ganaba menos” , contó Mario Irivarren. Según dijo, llegó a percatarse de la situación después de dos años y le resultó injusta cuando descubrió que figuras invitadas como la modelo Angie Jibaja recibían “cifras astronómicas”.

“Fui a pedir aumento y me dijeron que no había plata (…) Pero para pagarle a ella sí hay y a nosotros no”, expresó.

Frustrado por la situación, se presentó ante Marisol Crousillat, la ‘Reina Madre’ de “Combate” para exigir que se le duplique el sueldo. “Tienes para dármelos, simplemente no me los quieres pagar”, le dijo.

Se indignó más cuando se enteró cuánto dinero iba a recibir Gutty Carrera, quien al final no llegó a formar parte de “Combate”. “Un día se paró en el estudio y, como no lo presentaron, al día siguiente se fue a ‘Esto es guerra’”, narró.

¿Por qué Mario Irivarren dejo “Combate” y se fue a “EEG”?

A pesar de haber obtenido el aumento que solicitó, tras 5 años en “Combate”, Mario Irivarren ya no se sentía a gusto, pues el formato se había desgastado, los participantes originales no estaban, incluso los productores se fueron a Latina para hacer “Reto de campeones”. “Yo estuve ahí”, recordó Fabianne Hayashida.

“En el momento que ellos se van, me dicen: ‘Vamos a hacer este nuevo proyecto y queremos que nos acompañes’. Fui sincero y les dije: ‘Si me voy a salir de un reality para ir a otro, me voy a ir a la mejor opción’. En ese momento, lo mejor era ‘Esto es guerra’”, relató.

Esto porque la producción de “EEG” contaba con un mayor presupuesto y el espacio lideraba en el rating.