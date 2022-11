Jorge Benavides: ¿cómo conoció a Athala Meza y por qué sus padres no aceptaron a la exvedette?

Todo conocemos a Jorge Benavides por sus brillantes apariciones en la TV y sus exitosos programas con los que se ha convertido en el favorito de todos los sábados. Sin embargo, poco sabemos de la vida personal del humorista.

El afamado JB ha tenido pocos amores en su vida, pero uno de los que más lo marcó, fue su historia con Athala Meza, una exvedette colombiana que llegó al Perú a mediados de los años 80 y lo conquistó.

A continuación, te contamos cómo fue este romance y por qué llegó a su fin.

¿Cómo conoció Jorge Benavides a Athala Meza?

En una entrevista de antaño que Jorge Benavides brindó para la revista Teleguía, contó que en su juventud era bastante tímido, por lo que le resultaba muy difícil tener una enamorada porque le era casi imposible poder declarar su amor a una muchacha.

Sin embargo, llegó una bella mujer que no dudó en dar el primer paso y robarle el corazón. Ella era Athala Meza, una reconocida vedette colombiana de la época que arribó a nuestro país para formar parte del elenco “Calatitos del 86″.

“A Athala la conocí en el Palladium, en los ‘Calatitos del 86′. Carlos Álvarez y yo en esa época éramos un boom como imitadores. Entonces nos contrató Efraín Aguilar para trabajar y dentro del elenco traía a una vedette internacional. El día de la conferencia de prensa, Athala llegó tarde y lo primero que me impresionó fueron sus piernas. (…) Pasó el tiempo y comenzaron a llegar rosas todos los días a mi camerino. Todos los días llegaba una rosa con el mensaje: ‘Solo para decirte hola’. (…) Y allí comenzó lo nuestro. Ella me conquistó” , narró el actor cómico en ese entonces.

Padres de Jorge Benavides no aceptaron su relación con Athala Meza

El vínculo sentimental de Jorge Benavides con Athala Meza duró ocho años. Estuvieron seis como enamorados y dos como esposos: “Ella me hizo descubrir un mundo bonito, porque con mis dos primeras enamoradas nunca tuve relaciones”, dijo.

Sin embargo, este idilio no pudo conseguir la aprobación de los padres del comediante, quien no vieron con buenos ojos que ella pertenezca al mundo de las lentejuelas.

“No siento para nada que estoy con una mujer mayor. Claro, eso causó problemas en mi familia y en toda la sociedad. En mi casa siempre se opusieron a la relación por el mismo hecho de que era una vedette (…) Esa fue una lucha constante con mis padres . Incluso yo me fui a vivir con ella al hotel Carusso a una habitación que Panamericana me facilitó en ese entonces. Ahí vivimos. (…) Pero ella cambió totalmente mi vida. Mi vida era todo lo contrario de lo que soy ahora. Lo único que no ha podido cambiar es que soy desordenado”, detalló.

Athala Meza le llevaba ocho años de diferencia a Jorge Benavides. Foto: Teleguía

Jorge Benavides le fue infiel a Athala Meza

El quiebre de la relación entre Jorge Benavides y Athala Meza fue la traición. El humorista reveló que en varias oportunidades le fue infiel a la exvedette.

“Sí, he sido infiel. Además, Athala lo sabe perfectamente y sabe con quiénes. En ese momento de repente lo disfruté, pero ahora, cuando regreso la mirada, fue horrible”, confesó.