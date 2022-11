En los últimos meses, Giuliana Rengifo y Magaly Medina han protagonizado diversas polémicas por los fuertes cruces de palabras que han tenido. En un inicio, la conductora de ATV difundió en su programa un reportaje en el que acusaba a la cantante de haberse entrometido en el matrimonio del notario Raúl Pineda.

Ante ello, Rengifo se defendió y aseguró que el abogado era una persona separada; sin embargo, aún no había firmado los papeles de divorcio. Tras ello, la cantante habló abiertamente sobre el tema.

Giuliana Rengifo afirma que las palabras de Magaly afectaron a su familia

La cantante Giuliana Rengifo estuvo como invitada en el programa digital “¿Y ahora qué?”, que es conducido por los exreporteros de “En boca de todos” Manuel Paz Soldán y Christian Bayro. Durante la conversación, la cantante se refirió a los polémicos comentarios de Magaly Medina y afirmó que las declaraciones de la figura de ATV sí afectaron a su familia, la cual le brindó su apoyo incondicional.

“Mis hijas me dicen: ‘mamá, tranquila’. Nosotros te conocemos, te amamos y siempre vamos a estar contigo. Yo estoy agradecida con la vida, porque a pesar de que muchas personas me tienen envidia o que tratan de que mi vida sea un martirio, están causando que yo tenga más trabajo y la gente se una a mí” , señaló la artista.

Giuliana Rengifo negó mantener romance con notario Paul Pineda. Foto: composición LR/ captura de América TV/ captura de ATV

Giuliana Rengifo se quiebra

Segundos más tarde, Giuliana Rengifo no pudo evitar quebrarse por los duros calificativos que también le puso Magaly Medina y la cuestionó.

“Lloro porque es impotencia, da rabia, da cólera que te involucren en cosas que tú no haces. Qué ganas de vender ese ampay como casado, pero es separado. Quien no ha hecho su vida después de casado. Si vas a decir algo, dilo sin adjetivos. ¿Por qué decir ‘Run Run’?, ¿por qué decir que tiene gustos feos?, decir pelandusca. Ya poniendo adjetivos a una mujer de esa forma, yo creo que no está bien”, expresó.