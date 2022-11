Ethel no fue a la boda de Tilsa: ¿qué estaba haciendo durante la fiesta en Pachacamac?

No la quiso en su boda. Tilsa Lozano contrajo nupcias el último viernes 25 de noviembre con Jackson Mora en una íntima ceremonia privada celebrada en Pachacamac.

La ex Miss Colita había adelantado que no invitaría a personajes de la farándula a su boda. Pese a esto sí se pudieron ver a ciertos rostros conocidos, tales como el Zorro Zupe, Natalia Otero y Daniela Cilloniz . Sin embargo, causó gran sorpresa no ver a Ethel Pozo en su boda. ¿Por qué no la invitó?

Ethel Pozo no fue al matrimonio de Tilsa Lozano

A pesar de que la modelo ha visitado varias veces “América Hoy”, donde dio abundantes detalles de los preparativos de su boda, decidió no invitar a Ethel Pozo, Brunella Horna, Janet Barboza, Christian Domínguez ni Edson Dávila a su festejo matrimonial con el boxeador.

Samuel Suárez informó, a través de Instarándula, que la hija de Gisela Valcárcel decidió asistir al teatro el último viernes mientras Tilsa, su familia y amigos se divertían en Pachacamac.

“ Mientras Tilsa celebraba su matrimonio, la hija de la jefa de la ‘vengadora’ decidía ir a disfrutar de una obra de teatro ”, dijo el popular Samu junto a una imagen de la conductora en el evento.

La conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” decidió acudir a ver “Las chicas del 4 C” en el Teatro Pirandello en Santa Beatriz, junto a su esposo, Julián Alexander.