Andrés Wiese ha participado en diversas producciones de la televisión y el cine peruano. El actor ganó gran fama en nuestro país tras ingresar a la exitosa serie “Al fondo hay sitio”, pues rapídamente se ganó el cariño del público. Sin embargo, pocos saben que, antes de obtener ese papel, el artista se iba a dedicar a un mundo totalmente alejado de la actuación.

¿Quién es Andrés Wiese?

Andrés Wiese es un actor peruano nacido en Lima y tiene 39 años. Además de ser actor, es empresario y modelo. Actualmente, mantiene una relación con la ex Miss Perú Janick Mazeta.

Descubre cómo empezaron las salidas entre Janick Maceta y Andrés Wiese. Foto: composición GLR

Andrés y su paso por “Al fondo hay sitio”

Andrés Wiese debutó en la televisión nacional en el año 2008 con la novela “La Pre”. Su interpretación en esta producción le valió para ser convocado al año siguiente por el productor Efraín Aguilar para que interprete el papel de Nicolás de las Casas en la serie “Al fondo hay sitio”.

Wiese fue una de las estrellas de “AFHS”, que se convirtió en la serie más vista de la televisión peruana y cuya permanencia se amplió hasta por ocho años. Es recordado por su apodo ‘Ricolás’ y el romance ficticio que tuvo con Grace Gonzales (Mayra Couto).

Fernanda y Nicolás eran intepretados por Nataniel Sánchez y Andrés Wiese. Foto: América TV

¿Qué estudió Andrés Wiese?

Antes de ingresar al mundo actoral, Andrés Wiese quería dedicarse a otro ámbito totalmente diferente, pues estudió la carrera de Arquitectura en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). Él dejó la carrera inconclusa porque decidió ingresar a la actuación y hasta ahora participa en diversas producciones nacionales.

Andrés Wiese. Foto: Twitter

¿Andrés volverá a “Al fondo hay sitio”?

Después de seis años, “Al fondo hay sitio” volvió este 2022 a la señal de América Televisión. A la mencionada producción volvieron algunos de los protagonistas; sin embargo, llamó la atención la ausencia de Andrés Wiese. Ante esto, el productor Gigio Aranda reveló que conversó con el actor en noviembre del 2021, pero no se llegó a ningún acuerdo.

A pesar de esto, no descartó que aparezca en un futuro en la serie. “Con Andrés conversamos, no sabemos (si aceptará regresar a la serie). Pero ahorita está bien. No hemos hablado desde noviembre, antes de hacer la convocatoria, antes de hacer el video. Él nos pidió tiempo. La verdad, ahorita, como grupo está bastante bueno”, comentó.