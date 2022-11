Vania Masías rompe mitos con embarazo a sus 43 años: “La información que te llega es aterradora”

Vania Masías, una de las más grandes figuras del espectáculo nacional, sorprendió este 2022 al revelar que se encuentra en la dulce espera de su tercer bebé a los 43 años. En entrevista con La República, la directora artística mencionó los miedos que venció en sus primeros meses tras enfrentar los mitos y estereotipos sobre las mujeres que gestan en esta edad.

Asimismo, resaltó la importancia de la danza en su gestación y el impacto que esta tiene en el desarrollo intrapersonal e interpersonal de las personas. Por ello, decidió incidir en la educación con el programa RevelArte, apoyada por el Minedu (Ministerio de Educación del Perú), el cual busca potenciar el desarrollo de las habilidades socioemocionales de estudiantes.

“Cuando en realidad entiendes la danza como tu propio movimiento y como descubrimiento de tu propia corporalidad, la conciencia de tu cuerpo. Entonces empiezan a cambiar las cosas”, reflexiona Vania. Conoce a continuación los detalles.

—¿Cómo se siente estar a los 43 años en la espera de un bebé?

—Fue una inesperada bendición. No lo esperaba, ya tengo dos hijos, uno de 12 y 8 años, hombre y mujer, entonces estábamos tranquilos. Pero uno nunca sabe cómo es la vida y esto ha sido una sorpresa maravillosa para nosotros.

Estamos esperando una mujercita a fines de enero, ya tengo siete meses como puedes ver, pero lo que más me interesa de esto es que, primero, me asustaron mucho cuando me enteré de que estaba embarazada a los 43 años.

Creo que hay mucho mito al respecto, inmediatamente comienzan a atormentarte sobre si va a estar sano (el bebé) y yo he podido hacer este embarazo de una manera completamente normal, sigo bailando, me sigo moviendo, sigo haciendo mi vida, obviamente atendiendo mi cuerpo , escuchando cuando necesito descansar, pero creo que es importante dar ese mensaje de que ‘no estamos enfermas’, y no es algo extraño, sino hoy en día es algo más cotidiano que puede haber madres a partir de los 40.

Te soy superhonesta, la información que te llega es superaterradora y me encantaría poder contribuir a que se rompa ese mito y más personas entiendan que la vida ha cambiado, y que a los 40 ya no eres un embarazo geriátrico como te llaman muchas veces. Me siento feliz, superbién. Ese es mi mensaje, no quisiera que nadie pase por lo que yo pase los dos primeros meses.

Vania Masías anuncia su tercer embarazo. Foto: Vania Masías/Instagram

—¿Cuáles fueron los miedos que vivió en los primeros meses?

—Las probabilidades de pérdida, los problemas neurológicos del bebé, te dicen que hay más probabilidades de que tu bebé esté enfermito porque tus óvulos son ‘viejos’. Una serie de cosas que, al final, la naturaleza es tan sabia y te manda a un bebé es porque tu cuerpo está listo para recibirlo, y ese es el mensaje que yo he aprendido en este tiempo, pero la información es nefasta. No vean información en Google, sino que hay que ir a consultoría profesional siempre.

—Claro, en sus redes sociales se le puede ver haciendo su vida con total normalidad.

Así lo hice con mis otros embarazos, ahora no sé como va a ser, pero sí te digo que después de bailar me siento mucho mejor. Antes de bailar, siento todos los achaques que puedas imaginar, me duele la espalda, a veces estoy cansada, el ánimo bajo, y apenas termino de bailar, me siento mucho mejor. Por eso incentivamos tanto a que la gente se mueva. Está demostrado que lo primero que debes hacer para salir del sedentarismo es moverte con música, por eso incentivamos tanto los trabajos en la escuela.

—¿Cuál es el legado que le gustaría dejar a sus hijos?

Si yo puedo lograr que mis hijos crean y encuentren dentro de ellos mismos absoluta tranquilidad y felicidad, he logrado mi objetivo. También el legado de amor, a dónde pertenecen, para mí es superimportante, me lo enseñaron mis padres, por eso me comprometí con el Perú y eso es lo que quiero dejarles, que las oportunidades se pueden gestar acá. Hay mucho por hacer. Que crean en sus sueños y se escuchen a ellos mismos.

Vania Masías y su esposo. Foto: Vania Masías/Instagram

—Usted es una de las artistas que ha impulsado el mensaje de que no importa lo poco o mucho que tienes, si en verdad te apasiona el baile, lo puede lograr. Ha ayudado a bastantes jóvenes a lo largo de su carrera…

—Gran parte de las escuelas que hay hoy en día son graduados de D1, son chicos y chicas que se han formado acá y ahora son superemprendedores. De eso se trata, de poder empoderarse, de poder entender, es más, esa es la campaña de este verano: “Domina tu movimiento y empodérate”. Todo maestro lo primero que debe hacer es buscar el talento, porque todo el mundo tiene un talento, un don. Y lo que nos corresponde como maestros es sacar eso de esa persona y potenciarlo. Eso es lo que buscamos tanto en la escuela como en Ángeles D1 o en los espectáculos que se nos vienen.

Talleres de verano

La escuela de baile D1 ofrecerá talleres de verano para niños y jóvenes. Además de seguir brindando las clases regulares para el público en general en sus tres sedes: Chorrillos, Miraflores y La Molina. Conoce los detalles ingresando aquí.