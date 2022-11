Jackson Mora emocionado por su boda con Tilsa Lozano: “Vamos a la pelea más dura”

Tilsa Lozano y Jackson Mora se casan este viernes 25 de noviembre. La pareja empieza una nueva etapa en sus vidas amorosas luego de más de tres años de relación. A poco de contraer matrimonio, el boxeador expresó su emoción a través de las redes sociales con un video en el que aparece gritando.

¿Qué dijo Jackson Mora antes de su boda con Tilsa Lozano?

El futuro esposo de la modelo lució un traje color azul, el cual sería el atuendo que llevaría también en la boda. “Ahí vamos”, escribió el luchador.

Luego, aseguró que este momento especial será recordado por él como ‘la pelea más dura’. Esto en referencia a los nervios que siente por llegar al altar junto a la popular ex ‘Conejita’.

“Nos vamos a la pelea más dura (de mi vida) wiiiiii”, dijo el boxeador peruano mientras se dirigía en un auto hacia el local del evento, ubicado en Pachacamac.

Tilsa Lozano también se muestra emocionada

Por su parte, Tilsa Lozano también se mostró emocionada en horas de la mañana. La jurado de “El gran show” contó que no ha parado de llorar por los nervios que siente. Según ella, su desesperación la llevó a levantarse en la madrugada, pensando que ya había amanecido y tenía que pararse para la boda.

“Me he despertado mil veces, a las 3, a las 4, a las 5. El gallo está confundido por acá cerca, empezó a cantar a las 4, el gallo está confundido y yo también. No les subiré historias, iré desapareciendo poco a poco. Estoy muy nerviosa, tengo las manos entumecidas y me duela la panza y quiero llorar de emoción. Desde ayer no paro de llorar, cualquier cosa lloro”, sostuvo.