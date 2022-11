Tilsa Lozano confiesa que “no para de llorar” a pocas horas de su boda con Jackson Mora

Tilsa Lozano vivirá este viernes 25 de noviembre uno de los días más felices de su vida, pues contraerá matrimonio con Jackson Mora. Desde el anuncio de su compromiso, la presentadora se mostró feliz al lado de su novio y fue compartiendo con sus seguidores cómo iba avanzando en sus preparativos para este esperado momento.

Sin embargo, en las últimas horas, la ex conejita de Playboy afirmó estar bastante nerviosa, pues no pudo concebir el sueño durante la noche y señaló que no deja de llorar. “Estoy muy nerviosa, tengo las manos entumecidas y me duela la panza y quiero llorar de emoción. Desde ayer no paro de llorar, cualquier cosa lloro”, indicó. Video: Instagram Tilsa Lozano.