Tilsa Lozano llora al decir sus votos en boda con Jackson Mora: “Gracias por aceptarme como soy”

Tilsa Lozano lloró al decir sus votos en su boda con Jackson Mora. La modelo peruana se mostró nerviosa durante el evento privado que congregó a su círculo más cercano de familiares y amigos. Antes de darle el “sí, acepto”, la influencer expresó, a través de unas tiernas palabras, lo que el boxeador significa en su vida.

El video fue grabado por uno de sus mejores amigos, Ricardo Zúñiga, el popular ‘Zorro Zupe’. En las imágenes, Tilsa Lozano se conmueve al agradecer a Jackson Mora por aceptar sus defectos y hacerla feliz. “Gracias por cada sonrisa que me has sacado, por cada lágrima que has aguantado, gracias por poner de tu parte. Gracias por aceptarme como soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito ”, dijo la recién casada.

El primer baile de Tilsa Lozano y Jackson Mora en su matrimonio

Otro de los invitados captó a la feliz pareja iniciando el primer baile de su matrimonio. La canción que se escucha en el video es “Creo en ti” de Reik, la cual habría marcado la relación amorosa de los recién casados.