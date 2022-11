¿Por qué Susy Díaz decidió lanzarse como candidata al Congreso y con cuántos votos logró una curul?

¿La quieren de vuelta? Susy Díaz estuvo de invitada en el programa “¿Y ahora qué?”. Ahí se refirió a su pasado como congresista de la República y los partidos políticos que le han propuesto que vuelva a buscar una curul.

Es importante recordar que la actriz cómica se lanzó al parlamento en el año 1995 y, a pesar de las críticas que obtuvo, fue una de las candidatas más votadas por el público.

¿Por qué Susy Díaz quiso ser congresista?

En aquellos años, Susy era conocida por su trabajo como vedette, lo que le ganó muchas opiniones en contra, debido a que se puso en duda el perfil para asumir una curul en el Congreso.

Pero Díaz siguió firme y adoptó una campaña inspirada en lo realizado por Ilona Staller, una actriz de cine para adultos de origen húngaro, quien fue noticia a nivel mundial con su postulación al Parlamento italiano, teniendo como mayor propaganda política la exhibición de sus senos.

La mamá de Florcita adoptó la propuesta y se colocó el número 13 en las nalgas. Además, realizó el programa de planificación familiar en el que regaló condones.

A pesar de todo lo que se dijo, la exmodelo presentó 140 proyectos de ley, de los cuales 34 fueron aprobados, la mayoría referidos a la materia económica.

“ Yo estaba en el Congreso para defender la economía, que no suba la papa, el limón, la cebolla… Cuando subía la luz o el agua, presentaba una moción y hacía que todos los congresistas firmaran para poder traer al presidente de Sedapal, para que pueda bajar los recibos. No dejaba que subiera la luz o el agua, defendía la economía”, afirmó Susy en el programa de YouTube.

¿Cuántos votos obtuvo Susy Díaz al postular al Congreso?

El día de las elecciones del 9 de abril de 1995 llegó y, cuando fue el momento de contar los votos, los resultados arrojaron que poco más de 10.000 peruanos habían votado por Susy Díaz.

Susy Díaz llegó al Congreso de la República con el partido Movimiento Independiente Agrario(MIA). Foto: composición LR / El Popular / archivo

¿Susy Díaz debutará en OnlyFans?: esto reveló la exvedette en una entrevista

Durante una conversación con el programa virtual “¿Y ahora qué?”, Susy Díaz reveló detalles de su vida personal y laboral. En esta línea, dio detalles de sus proyectos a futuro y mencionó el tema de la popular plataforma OnlyFans.

Los conductores no dudaron en consultarle si ella abriría una cuenta en la mencionada red, a lo cual respondió: “No, si estuviera joven y tuviera un cuerpo perfecto, sí. Si tuviera un buen cuerpo, sí. Gracias a Dios tengo mi cirujana que me hace mi bótox, mi láser, me estira. Yo no quiero estafar”.

Susy Díaz revela qué partidos políticos le propusieron volver al Congreso: “Quieren que regrese”

Susy Díaz brindó una entrevista en la que habló sobre su posible retorno a la política después de 22 años, desde que fue miembro del Congreso de la República del Perú. La exvedette reveló los nombres de los partidos políticos que le propusieron ser parte de su lista de candidatos pese a que ahora solo se dedica al mundo del espectáculo.

La actriz cómica se presentó en el canal ¿Y Ahora Qué?, conducido por los periodistas Christian Bayro y Manuel Paz Soldán, y también exreporteros del programa “En boca de todos”. “Quieren que regrese”, expresó. En el video podrás ver la respuesta que emitió Susy Díaz.