Samantha Batallanos se retracta y dice que no tiene novio tras ser captada besando a Maicelo y Duilio

Asegura estar soltera. Samantha Batallanos estuvo en el centro de la polémica en los últimos días tras ser ampayada por partida doble. La joven fue captada besándose con Jonathan Maicelo y Duilio Vallebuona.

¿Cómo fue el ampay de Samantha?

Magaly Medina emitió un informe en el que se puede ver a Samantha Batallanos en una salida junto al ex chico reality Duilio Vallebuona el día 21 de noviembre en el distrito de Miraflores. Ambos lucen cariñosos y se besan en diversos momentos.

Sin embargo, al siguiente día la ex reina de belleza estuvo en similares situaciones con el boxeador Jonathan Maicelo al interior de un gimnasio en Pueblo Libre.

Tras las imágenes, los implicados brindaron entrevistas al programa de espectáculos y descartaron cualquier tipo de relación sentimental con la modelo.

Batallanos se retracta y asegura que no tiene novio

Horas previas a que se conozca el ampay de Samantha Batallanos, la modelo se comunicó con un reportero del programa “Magaly TV, la firme” para pedirle que no emitan el ampay, pues ella tenía pareja y eso podría afectar su relación.

Sin embargo, ahora la joven recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar que está soltera y que el hecho de decir que tenía novio era para salir del tema.