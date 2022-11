Nicola Porcella revela que figuraba en la Reniec como fallecido: “Hay un acta de defunción”

Nicola Porcella reveló que figuraba en la Reniec como persona fallecida. El modelo y ex chico reality se llevó una gran sorpresa al enterarse de que existía incluso un acta de defunción con su nombre. En un entrevista con “América hoy”, contó detalles sobre la respuesta que le dio la entidad pública y cómo pudo resolver su caso.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre su problema en la Reniec?

Todo empezó cuando Nicola Porcella quiso renovar su DNI en la Reniec. El exintegrante de “Esto es guerra” no pudo hacer el trámite debido a que figuaraba como fallecido, por lo que hizo un llamado en las redes sociales.

PUEDES VER Nicola Porcella acumula 16 denuncias de sus vecinos por realizar constantes fiestas a alto volumen

El popular ‘Capitán histórico’ pidió a sus seguidores que lo ayuden. “ Si alguien ha suplantado mi identidad, por favor devuélvanmela porque figuro como fallecido y no puedo sacar mis documentos. Por favor, se los pido, devuélvanme mi identidad, así que nada, vamos a ver qué pasó”, dijo el modelo.

¿Por qué Nicola Porcella figuraba como fallecido en la Reniec?

El programa “América hoy” entrevistó al ex chico reality sobre su caso. Allí, contó que le explicaron que no fue un error de la Reniec, sino que alguien presentó un acta de defunción con su nombre, firmada por un doctor.

“ Pensé, no me habré muerto y no me he dado cuenta ... Voy a averiguar y lo que me dijeron es que no, que esa acta de defunción la emite un doctor, diciendo que yo había fallecido en agosto . Eso recién ha entrado ahora, en octubre, obviamente para la Reniec yo ya estaba muerto... Hay un acta de defunción ”, expresó.