Melissa recuerda críticas tras su romance con Anthony: No se mide a las mujeres y hombres por igual

Melissa Paredes y Anthony Aranda acaban de celebrar su primer año como enamorados por todo lo alto. Como se recuerda, la pareja oficializó su romance poco tiempo después de protagonizar un ampay que salió a la luz en el programa de Magaly Medina. En aquel entonces, la exconductora de “América hoy” aún se encontraba casada con el futbolista Rodrigo Cuba; por ello, tras el destape de presunta infidelidad, acumuló un gran número de críticas y señalamientos, la mayoría de tonalidad machista y misógina.

Desde entonces, su relación con el ‘Gato Activador’ no ha sido fácil de sobrellevar a la vista del ojo público. Su escándalo de presunta infidelidad le costó su estadía en una casa televisora y pese a que ya se encuentra mejor laboralmente y esos malos momentos quedaron en el pasado, Melissa no los olvida.

En una entrevista que dio a GV Producciones, Melissa Paredes destacó lo difícil que fue afrontar la opinión del público cuando tenía todo en su contra.

Melissa Paredes recuerda críticas al oficializar su romance con Anthony Aranda

“En el trabajo siempre afectó, porque a la mujer siempre hay que sepultarla y quitarle el trabajo, y al hombre siempre hay que felicitarlo, no se mide con la misma vara a las mujeres y los hombres ; pero en la relación no, nosotros sabemos lo que somos, y lo que hemos dado, y lo que diga el resto siempre me ha resbalado”, declaró la participante de “El gran show”.

Melissa es consciente de que está muy expuesta a las opiniones de la gente porque es un personaje público; sin embargo, no está de acuerdo con sus juicios porque considera que fueron muy apresurados.

“Fue tanto el ‘quítenle’, ‘castíguenla’, que no se dieron cuenta de que no me castigaron solo a mí, castigaron a una persona más importante”, añadió.

Melissa Paredes y Anthony Aranda bailarán juntos en la final de "El gran show". Foto: composición LR/América TV/Instagram/Anthony Aranda

El mensaje de Melissa y Anthony por su primer año juntos

Tras cumplir un año de relación con Anthony Aranda, Melissa Paredes recurrió a sus redes sociales para compartir su dicha y felicidad de que su romance con Anthony Aranda haya perseverado frente a todas las adversidades.

“Un año súper difícil porque han jo**** a más no poder, qué estrés, pero, dentro de todo, fue un año muy lindo. Ninguna relación ha pasado tanto como nosotros”, refirió Melissa en sus estados de Instagram. “Tanto que nos querían separar, pero nos unieron más”, agregó Aranda.