Magaly revela que John Kelvin se arrepintió de ir a su programa a último momento: “Tenía miedo”

Ante la polémica entre John Kelvin y Dalia Durán, Magaly Medina contó que el cantante iba a estar en su programa; sin embargo, se arrepintió. La ‘Urraca’ reveló que el cumbiambero iba a cobrar por presentarse y darle una entrevista, pero, según la conductora, tuvo miedo y desistió el mismo día que tenían pactado.

“John Kelvin se reunió con mi productor, hablaron con él durante varios días, y el último día, cuando ya teníamos que poner a grabar la promoción del día siguiente, dijo que no. Felizmente que no dependemos de fulano o mengano para hacer un programa (...) el mismo día que tenía que venir acá dijo que no porque tuvo miedo ”, narró Magaly Medina.