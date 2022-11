Magaly minimiza a Jesús Barco, prometido de Melissa Klug: “Es un jugador mediocre”

Melissa Klug y Jesús Barco se han convertido en el último tiempo en una de las parejas más sólidas de la farándula nacional, a pesar de la diferencia de edad que existe entre ellos. Incluso, en menos de dos años de relación, ambos se comprometieron y cada vez que puede se lucen en lujosos viajes como el que realizaron hace algunas semanas por Qatar y Tailandia.

Aquella vez, la chalaca aseguró que el joven volante había costeado todos los gastos de esta travesía, pero Magaly Medina puso en duda esta versión en la última edición de su programa. La conductora comentó el pequeño cruce de palabras que tuvo la expareja de Jefferson Farfán y Brunella Horna el último jueves 24 de noviembre en “América hoy” y de paso aprovechó en criticar duramente al exjugador del Sport Boys.

Magaly califica de mediocre a Jesús Barco, novio de Melissa Klug

En esta discusión, Melissa Klug pareció picarse con una pregunta de la rubia empresaria sobre el futuro de Jesús Barco generando un ambiente enrarecido en el set del matutino de América. Por ello, la ‘Urraca’ señaló que la ‘Blanca de Chucuito’ no tiene razón al mencionar que la farándula no es el mundo del futbolista, ya que su pobre nivel en el balompié peruano no lo hace destacar.

“Ella dice que la farándula no es su rubro cuando le preguntas por Jesús Barco, bueno, la farándula no será su rubro porque es futbolista. Hay que mencionar que a Jesús Barcos lo vemos más en portadas de espectáculos de los diarios que en la parte deportiva de los periódicos, esa es la verdad”, inició.

“No hay que ponernos una venda en los ojos Melissa, no te has enamorado de un super jugador o el más destacado deportista peruano. No destaca, es uno más del montón. No hay que arañarnos por eso, es un jugador mediocre. El resultado de este año es que es un jugador mediocre”, sentenció.

Melissa Klug asegura que Jesús Barco pagó el viaje a Tailandia

Anteriormente, y ante los comentarios que deslizaban otra versión, Melissa Klug precisó que fue Jesús Barco quien pagó hasta el último sol de su excursión a Tailandia. La expareja de Jefferson Farfán señaló que el volante nacional ya tenía todo planeado desde hace algún tiempo, ya que por esas fechas cumplieron dos años de romance.