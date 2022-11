¿A qué se dedica Jackson Mora y qué carrera estudió el esposo de Tilsa Lozano?

Tilsa Lozano y Jackson Mora se casaron este 25 de noviembre de 2022, en Pachacamac, en una boda que rivalizó con la de Valeria Piazza y Pierre Cateriano, realizada días atrás. Tres años le tomó a la líder de Las Vengadoras concretar su relación con el boxeador, quien es considerado uno de los mejores de Latinoamérica.

¿A qué se dedica Jackson Mora?

El esposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora, de 47 años, es un empresario deportivo que cuenta con su propia academia, FFC Team, nombre que también pertenece a su marca. En ella da clases y entrena a los peleadores que representa.

Ingresó al mundo del MMA (artes marciales mixtas, o Mixed martial arts, en inglés) a los 26 años, luego de asistir un evento.

“Me dije: ‘Esto es lo mío’. Me puse a practicar y en los entrenamientos le ganaba a gente que era más antigua allí . Mi profesor de ese momento me decía que era deportista, que asimilaba más rápido todo”, contó Jackson Mora a Clarín.

Por su sacrificio al pelear, Iván ‘el Pitbull’ Ibérico lo apodó ‘el Terco’. “Te están pegando y sigues y sigues”, recordó que le dijo. En toda su carrera como boxeador, Jackson Mora enfrentó 54 choques, los más célebres fueron con el argentino Emiliano Sordi y el brasileño Bruno Cappelozza.

En 2010, fundó FFC (Fusion Fighting Championship) casi por casualidad, luego de que su amigo Antônio Rodrigo Nogueira, ‘Minotauro’, una leyenda de PRIDE y UFC, le comentara que buscaba un lugar para pelear en Perú. “Lo creé porque en ese momento no había muchos, también para darle continuidad a peleadores y muchos compañeros que no tenían dónde competir”, explicó.

Asimismo, Jackson Mora reconoce que su relación con Tilsa Lozano lo ayudó a publicitar sus eventos. “Me abrió puertas en el deporte, en la prensa”, dijo.

¿Qué carrera estudió Jackson Mora?

Jackson Mora estudió administración de empresas, luego de sentir que su carrera como futbolista se fue al traste tras un accidente. Según dijo, desde su infancia y adolescencia se dedicó al futbol y llegó a jugar en la división juvenil del Sporting Cristal de Perú.

“Siempre fui titular, en mi infancia y adolescencia, pero en el momento que tenía que estar bien tuve una lesión fuera del campo , en mi vida personal, y me truncó mucho tiempo”, relató.

Después de ocho meses intentó retomar su carrera como futbolista, pero no pudo y entró en depresión. “Me puse a estudiar, me cambiaron de equipo a la ‘U’ y ya no era el mismo” . Para ese entonces, Jackson Mora ya estaba casado y lo abandonó todo por el MMA.

“En ese momento dejé mi trabajo donde ganaba bien y eso me costó el matrimonio. Me puse a dar clases (de artes marciales) y fue la mejor decisión. Se perdió mi matrimonio porque no tuve el apoyo que esperé , pero ahora tengo una muy buena relación porque es la mamá de mi hijo y yo crecí como persona”, expresó.